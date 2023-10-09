Финансирование проектов по патриотическому воспитанию достигнет ₽46 млрд

На патриотические проекты, в том числе для детей и подростков, в следующем году планируется выделить 45,85 млрд руб. Из них почти 17 млрд пойдет на «Движение первых», 270 млн — на «Юнармию», 1,3 млрд — на «Большую перемену»

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В 2024 году на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» планируется направить 45,85 млрд руб., следует из проекта бюджета, внесенного в Госдуму.

Часть средств будет выделена «Движению первых»: 7 млрд руб. будут направлены на мероприятия по вовлечению граждан и организаций «в систему патриотического воспитания детей и молодежи», 9,58 млрд руб. планируется направить региональным отделениям движения.

Кроме того, 136,28 млн руб. пойдут на развитие программы для начальной школы «Орлята России», еще 170,2 млн руб. — на мероприятия, направленные на развитие «кадрового потенциала» движения. «Орлята России» — программа для учеников начальных классов. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что проект «создает условия для воспитания патриотов своего Отечества, людей неравнодушных, отзывчивых, стремящихся к знаниям и спортивным достижениям, творческому поиску и научным исследованиям, тех, кто готов созидать, делая мир вокруг себя лучше». Сейчас в проекте 2,5 млн детей.

Всего «Движению первых» в 2024 году будет выделено около 20,49 млрд руб. Помимо использования средств на собственную работу организация сможет выдавать определенные суммы ряду проектов, так как в августе 2023 года был принят закон, согласно которому «Движение первых» получило полномочия главного получателя и распорядителя бюджетных средств. Это позволило организации предоставлять субсидии своим региональным отделениям, а также выдавать гранты на мероприятия, которые способствуют достижению целей движения.

Так, «Юнармии» будут выделены 270 млн руб. на мероприятия по вовлечению детей в ее работу, субсидия на проведение конкурса «Большая перемена» (включая выплаты победителям) составит 1,32 млрд руб., гранты в виде субсидий компаниям, ИП и физлицам на мероприятия, направленные на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, организацию их досуга, составят 2 млрд руб.

В «Движении первых» до утверждения бюджета отказались сообщить РБК, на что именно будут направлены деньги, выделенные непосредственно движению.

«Движение первых» было создано в июле 2022 года, первый съезд объединения прошел спустя пять месяцев, в декабре. На работу организации в 2022 году было выделено 379 млн руб. согласно поручению президента Владимира Путина. Тогда же Путин распорядился ежегодно выделять «Движению первых» из бюджета 21,35 млрд руб., а на «Орлят России» — еще 383 млн руб. В августе этого года председатель «Движения первых» Григорий Гуров рассказывал, что сейчас бюджет организации составляет чуть более 19 млрд руб. Из них почти 10 млрд руб. уходят на работу «Движения» в регионах, 4 млрд — на функционирование центрального аппарата и 2 млрд составляют грантовый фонд.

Кроме средств, выделяемых «Движению первых» (на собственную работу и выдачу субсидий и грантов), в финансирование федерального проекта «Патриотическое воспитание» входят и другие мероприятия, например обеспечение работы советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (почти 20 млрд руб.), обеспечение школ государственными символами России (873,8 млн руб.), поддержание работы мобильных просветительских экспозиций «Россия — моя история» (400 млн руб.), господдержка Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, Института изучения детства, семьи и воспитания РАН и Федерального института оценки качества образования (169,4 млн руб.), субсидии фонду «История Отечества» (251,1 млн руб.) и другие.

В августе 2021 года президент Владимир Путин поддержал предложение ввести в школах традицию поднимать флаг России. Он пояснял, что для этого должен быть разработан единый общероссийский стандарт, а на его реализацию необходимо будет выделять бюджетные деньги. В октябре того же года Путин поручил правительству и администрации президента проработать вопрос об использовании в школах флага, гимна и герба России. К июню 2022 года был утвержден стандарт по поднятию флага и исполнению гимна в школах.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» — часть нацпроекта «Образование» — был запущен в начале 2021 года. Разработка проекта велась с начала 2020 года по поручению Путина. Проект рассчитан до конца 2024 года. Власти планируют за счет его мероприятий вовлечь 24% граждан России в систему патриотического воспитания. Кроме того, предполагается, что во всероссийских, межрегиональных и окружных мероприятиях патриотической направленности поучаствуют 1,66 млн человек, в том числе дети и молодежь. В мероприятиях «системы межпоколенческого взаимодействия» по плану примут участие 600 тыс. человек, также будут проведены 150 мероприятий, направленных на популяризацию отечественной истории. Мероприятия федерального проекта реализуются как на базе школ, так и во внеучебной деятельности. Под «зонтиком» федерального проекта находятся «Юнармия», конкурс «Большая перемена», Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». «Юнармия» была создана в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Участники движения изучают азы начальной военной подготовки, приобретают научно-технические компетенции, участвуют в мероприятиях «Юнармии», ездят в лагеря. Сейчас в движении 1,4 млн участников, вступить могут дети в возрасте от восьми до 18 лет. У «Юнармии» 89 региональных штабов. К 2024 году в деятельность «Юнармии» планируется вовлечь 1,75 млн детей. Конкурс «Большая перемена» проводится ежегодно с 2020 года. В нем могут принять участие школьники 5–10-х классов, студенты организаций среднего профессионального образования (с 1-го по 3-й курс), педагоги-наставники. Участники выбирают одно из 12 направлений (предпринимательство, здоровье, экология, внутренний туризм, историческая память и т.д.), участвуют в профильных мероприятиях, выполняют задания и решают кейсы. Призы — денежные суммы в размере от 100 тыс. до 1 млн руб., путевки в лагеря, образовательные путешествия и т.д.

В проекте бюджета на 2023 год на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» было заложено меньше средств — 39,7 млрд руб. (на этапе внесения в Госдуму). Финансирование «Движения первых» проект тогда не предусматривал, однако в него были заложены деньги на «Российское движение школьников» (РДШ) — общероссийскую детско-юношескую организацию, которая выступила одним из учредителей «Движения первых». РДШ прекратила существование 18 декабря 2022 года, в день, когда состоялся первый съезд «Движений первых», фактически присоединившись к новой организации.

В частности, 540 млн руб. предлагалось выделить РДШ на привлечение новых членов организации, еще 245,6 млн руб. — на мероприятия, связанные с «воспитанием подрастающего поколения и формированием личности».

В 2022 году на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание» было заложено гораздо меньше средств, чем в 2023 и 2024 годах, — почти 5 млрд руб. Однако комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в своем заключении сообщал, что фактические траты превысили плановые, так как было израсходовано 11,4 млрд. Деньги тратились в том числе на те же мероприятия: покупку государственных символов для школ, обновление экспозиционного оборудования некоторых мультимедийных парков «Россия — моя история», вовлечение детей в «Российское движение школьников» и другие.