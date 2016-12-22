Новак назвал твиты Трампа причиной сумятицы на рынке нефти

Мировой рынок нефти не понимает, что будет в будущем. Связано это в том числе с эмоциональными высказываниями президента США, считает российский министр энергетики

Александр Новак (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В ходе интервью телеканалу «Россия 24» Новак затронул тему цен на нефть. На фразу ведущей о том, что их рост провоцирует американский президент, министр ответил, что «эмоциональные всплески, высказывания, твиты руководства США вносят сумятицу на рынок».

По мнению Новака, если бы не было эмоциональных всплесков Трампа, то цены на нефть были бы ниже нынешних. «Рынок не понимает, как действовать, что будет в будущем», — объяснил министр.

Об ответственности Трампа за рост цен на нефть в ходе форума «Российская энергетическая неделя» говорил и Владимир Путин. По его словам, если глава Белого дома хочет найти виновника происходящего на рынке, ему надо «посмотреть в зеркало».

Американский президент не раз комментировал ситуацию с ценами на нефть. Например, 25 сентября, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, он потребовал от ОПЕК не поднимать цены на нефть. Об этом же он написал в своем Twitter и 20 сентября, указав, что страны Ближнего Востока должны прислушиваться к мнению США, которые их защищают.

При этом именно заявление Трампа о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном в начале мая привело к росту мировых цен на нефть. 17 мая баррель Brent впервые с 2014 года превысил $80.​ После этого цены на некоторое время стабилизировались, однако на минувшей неделе вновь стали расти. Вечером 4 октября стоимость барреля Brent достигла $85,50.