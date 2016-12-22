ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,04 66,03 EUR Нал. 76,92 75,81 USD Бирж. 66,65 +0,09 EUR Бирж. 76,27 -0,21 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6658,20 +54,30 IMOEX 2470,90 +0,68% RTSI 1167,95 +0,84% Brent 84,69 +1,30% DJIA 26495,26 +0,18% Nasdaq 7736,28 -0,64%
Новак назвал твиты Трампа причиной сумятицы на рынке нефти
Лента новостей
ЦБ рассказал об оттоке вкладов из-за «медийного эффекта» 13:30, Финансы После срыва сделки с «Альфой» Veolia с РФПИ объявили о новом проекте 13:29, Бизнес Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 13:26, РБК и Инвитро Песков посоветовал не поддаваться эмоциям в деле Мамаева и Кокорина 13:26, Политика В Британии сочли опасным недооценивать спецслужбы России из-за «провалов» 13:16, Политика РФС заявил о брошенной Кокориным и Мамаевым «тени» на российский футбол 13:15, Общество Глава ФСБ отчитался об уничтожении на Северном Кавказе 50 боевиков 13:15, Общество Бот с Уолл-стрит: что такое алгоритмическая торговля криптовалютами 13:07, Крипто Чем определяется ценность мяса и его стоимость 13:07, РБК и Мираторг Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов 12:51, Фотогалерея  Президент UFC заверил в сохранении чемпионского титула за Нурмагомедовым 12:45, Общество Как полюбить овощи и питаться правильнее 12:43, РБК и Philips Совет директоров «Транснефти» обсудил выкуп бумаг компании 12:38, Бизнес СК возбудил дело после обрушения моста в Приамурье 12:31, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 12:20, РБК и Lenovo «Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым 12:10, Общество Новак назвал твиты Трампа причиной сумятицы на рынке нефти 12:04, Экономика Криптобиржа Binance удалит 4 токена: они уже подешевели 12:02, Крипто С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 11:57, РБК и Canon Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек 11:56, Общество В Индии за шпионаж задержали инженера совместного с Россией предприятия 11:49, Политика Как работает единственное в России производство виниловых пластинок 11:48, Стиль СБУ назвала диверсию возможной причиной пожара на военном складе 11:39, Общество В Барнауле суд вернул прокурору дело обвиняемой за мемы в «ВКонтакте» 11:37, Общество Суд обязал Абрамовича заплатить €1,2 млн налога за дом на Лазурном Берегу 11:36, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 11:35, РБК и Schneider Electric
Новак назвал твиты Трампа причиной сумятицы на рынке нефти
Экономика, 12:04
0
Новак назвал твиты Трампа причиной сумятицы на рынке нефти
Мировой рынок нефти не понимает, что будет в будущем. Связано это в том числе с эмоциональными высказываниями президента США, считает российский министр энергетики
Александр Новак (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В ходе интервью телеканалу «Россия 24» Новак затронул тему цен на нефть. На фразу ведущей о том, что их рост провоцирует американский президент, министр ответил, что «эмоциональные всплески, высказывания, твиты руководства США вносят сумятицу на рынок».

По мнению Новака, если бы не было эмоциональных всплесков Трампа, то цены на нефть были бы ниже нынешних. «Рынок не понимает, как действовать, что будет в будущем», — объяснил министр.

Об ответственности Трампа за рост цен на нефть в ходе форума «Российская энергетическая неделя» говорил и Владимир Путин. По его словам, если глава Белого дома хочет найти виновника происходящего на рынке, ему надо «посмотреть в зеркало».

Американский президент не раз комментировал ситуацию с ценами на нефть. Например, 25 сентября, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, он потребовал от ОПЕК не поднимать цены на нефть. Об этом же он написал в своем Twitter и 20 сентября, указав, что страны Ближнего Востока должны прислушиваться к мнению США, которые их защищают.

При этом именно заявление Трампа о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном в начале мая привело к росту мировых цен на нефть. 17 мая баррель Brent впервые с 2014 года превысил $80.​ После этого цены на некоторое время стабилизировались, однако на минувшей неделе вновь стали расти. Вечером 4 октября стоимость барреля Brent достигла $85,50.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Александр Новак , Дональд Трамп
Главное
«Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым Общество
Материалы по теме
ЦБ допустил ужесточение санкций и падение цен на нефть до $35 за баррель Экономика
Гуцериев назвал «комфортную» цену на нефть Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter