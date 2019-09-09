Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

Рынки ценных бумаг оказались наиболее восприимчивы к твитам, в которых присутствуют такие слова, как «Китай», «демократы» и «миллиард»

Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности, на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США. Об этом сообщает Bloomberg.

Инструмент назвали Volfefe Index. Слово «volfefe» образовано от слов Volatility (англ. волатильность) и опубликованного в однлом из твитов Трампа в 2017 году слова Covfefe. Аналитики заметили, что присутствие в твитах американского лидера таких слов, как «Китай», «миллиард», «продукты», «демократы» и «великий», оказывают влияние на поведение цен на рынках.

«В этих сообщениях чаще всего затрагиваются Федеральная резервная система или торговые противоречия в широком плане, и они способны оказать влияние на ситуацию в краткосрочном плане», — отметили авторы индекса (цитата по CNBC).

Согласно отчету JP Morgan, в среднем с начала 2016 года президент США оставлял в своем Twitter по 10 сообщений в день, а с момента инаугурации в 2017 году написал 10 тыс. твитов. По данным Bank of America, в дни, когда Трамп наиболее активен в Twitter, часто наблюдается отрицательная доходность фондового рынка.