Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях

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Владимир Путин своим указом разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях. Это будет возможно как по желанию бенефициара, так и без него, если возможность исполнения госгарантий в валюте отсутствует.

Речь идет о госгарантиях, предоставленным российским и иностранным физлицам и компаниям, зарубежным государствам и международным организациям.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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