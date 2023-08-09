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Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях

Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Владимир Путин своим указом разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях. Это будет возможно как по желанию бенефициара, так и без него, если возможность исполнения госгарантий в валюте отсутствует.

Речь идет о госгарантиях, предоставленным российским и иностранным физлицам и компаниям, зарубежным государствам и международным организациям.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Материал дополняется.

Теги
госгарантии рубли Валюта Владимир Путин