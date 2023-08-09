Экономика ,
0
Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях
Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях
Владимир Путин своим указом разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях. Это будет возможно как по желанию бенефициара, так и без него, если возможность исполнения госгарантий в валюте отсутствует.
Речь идет о госгарантиях, предоставленным российским и иностранным физлицам и компаниям, зарубежным государствам и международным организациям.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Материал дополняется.