В ЛНР объявили о начале экспорта в Россию зерна по железной дороге

Первые 50 вагонов отправят в Россию 10 июня, однако их число хотят нарастить до 120-130 в день, чтобы освободить хранилища для нового урожая. Сейчас они заняты на 50%

Аграрные предприятия Луганской народной республики (ЛНР) начнут экспортировать в Россию зерно по железной дороге, сообщил ТАСС республиканский министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Пронько.

«Завтра исторический момент, первое зерно вагонами уедет в РФ. 50 вагонов, более 3 тыс. тонн», — сказал он.

По словам министра, раньше зерно перевозили на автомобилях, но их возможности «несопоставимы» с железнодорожным транспортом в плане грузоподъемности.

Он добавил, что власти хотят отправлять порядка 120-130 вагонов с зерном ежедневно, чтобы вовремя вывезти из республики излишки урожая. Сейчас, отметил Пронько, элеваторы — сооружения, где хранится зерно — загружены на 50%, поэтому их необходимо освободить для нового урожая. Всего на территории ЛНР с прошлого года осталось примерно 300 тыс. тонн озимой пшеницы и 200 тыс. тонн подсолнечника, заключил министр.

Железнодорожное сообщение между Россией и территориями, которые взяли под контроль российские войска, восстановили в первые недели после начала спецоперации, говорил глава ЛНР Леонид Пасечник. Тогда военные разминировали железную дорогу и железнодорожный мост. 20 мая в ЛНР прибыл первый поезд с гуманитарной помощью из России.

Позднее, 7 июня, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны совместно с РЖД восстановило шесть железнодорожных участков между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. Тогда же он сообщил, что в Мариуполь, Бердянск и Херсон начали доставлять грузы. На следующий день в Крым прибыл первый поезд с зерном из Запорожья.

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После начала российской спецоперации на Украине, власти этой страны не раз обвиняли Москву в краже зерна. 30 мая замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывезла около 0,5 млн т зерна с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

В Москве не раз отрицали вывоз зерна. Экспортировать его из южных областей Украины не дает именно Киев, минируя черноморские порты, утверждают российские власти. В конце мая Минобороны объявило об открытии коридоров для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях. Президент Владимир Путин также заверял, что Россия готова способствовать беспрепятственному проходу судов с зерном.