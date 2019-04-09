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Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Во время пленарного заседания Арктического форума президент поинтересовался у министра, сколько денег было направлено на импортозамещение. Глава Минэкономразвития затруднился с ответом
Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сколько всего вложили в прошлом году в импортозамещение?» — спросил Путин, обращаясь к Орешкину. Министр не смог ответить. «Не помнит. Министр экономического развития не помнит», — сказал Путин, отметив, что Россия вложила в это направление в прошлом году несколько сотен миллиардов рублей.

В начале апреля зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что санкциям можно сказать спасибо за развитие российской экономики. «Мы живем в интересное время. Гром не грянет — мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно. В этом смысле можно даже спасибо сказать», — заявил он. По мнению Швецова, антироссийские ограничения придали ускорение процессу импортозамещения.

Политика
Володин назвал дату нового выступления Орешкина в Госдуме

В марте Орешкин выступал в Госдуме в рамках правительственного часа, где должен был говорить о социально-экономическом развитии страны и нацпроекте о поддержке малых и средних предпринимателей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал его и попросил рассказать о конкретных шагах, а не «рассказ в общем». Володин хотел услышать, сколько средств направили в регионы при реализации нацпроектов и госпрограмм, а также когда начнется выполнение поручений президента из послания Федеральному собранию. Это вызвало у министра затруднения.

​По словам Орешкина, повестка его выступления была по малому и среднему бизнесу. «Был полный объем цифр и полный объем ответов по нацпроектам. Вячеслав Викторович поставил вопрос гораздо шире», — заявил Орешкин. Володин указал, что выступление министра в парламенте проходит всего раз в год и «сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно». В Кремле назвали произошедшее рабочим процессом.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Владимир Путин, Максим Орешкин, импортозамешение
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