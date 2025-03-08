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FT узнала о споре Парижа и Берлина из-за плана перевооружения ЕС

FT: Париж и Берлин поспорили из-за плана перевооружения ЕС
Германия выступает за то, чтобы выделяемый в рамках плана перевооружения кредит €150 млрд можно было использовать для закупок вне ЕС. Франция настаивает на закупках внутри блока. В Брюсселе опасаются, что инициатива сорвется
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Франция и Германия поспорили из-за нового плана перевооружения Европы, представленного 6 марта главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Financial Times.

Спор вызвал пункт о выделении кредитов членам блока на сумму €150 млрд для инвестиций в оборону. Эти средства предполагается направить на закупки систем противовоздушной обороны (ПВО), ракет, артиллерийских систем и беспилотников. Ожидается, что это укрепит в том числе боеспособность Украины.

В Берлине считают, что мера должна включать закупки у производителей из стран, которые не входят в Евросоюз. «Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут быть поддержаны таким образом, были открыты для... стран, которые не являются частью Европейского союза, но тесно сотрудничают друг с другом, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция», — приводит FT заявление канцлера Германии Олафа Шольца на саммите лидеров ЕС.

Однако во Франции выступают за расширение европейской автономии и стимулирование внутренней оборонной промышленности. Французский президент Эммаюэль Макрон заявил, что «не следует тратить деньги на новые готовые комплекты, которые в очередной раз не являются европейскими». По его мнению, для устранения пробелов в оборонных возможностях ЕС «метод заключается в выявлении лучших бизнесменов и предприятий, которые есть» у блока. Макрон также сказал, что каждой стране — участнице блока будет предложено «пересмотреть заказы, чтобы определить, могут ли европейские заказы быть приоритетными».

Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии должны подготовить подробный проект плана перевооружения в течение десяти дней. Им «настоятельно рекомендовано» тесно взаимодействовать с Францией, Германией и другими странами ЕС, чтобы убедиться, что предложение не будет заблокировано, пишет FT. «Над этим предстоит проделать большую работу. Неделю назад его не существовало, и он должен быть готов менее чем через две недели, — отмечает чиновник из ЕС. — Будут достигнуты компромиссы».

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В Брюсселе обеспокоены, что инициатива будет сорвана из-за того же аргумента Франции, который более чем на год задержал достижение соглашения по Европейской программе оборонной промышленности — созданию фонда в €1,5 млрд, выделяющего гранты на оборону, сообщает FT. Париж требовал ограничить объем расходов на компоненты, произведенные за пределами ЕС.

Дипломат из Евросоюза, участвующий в переговорах, подчеркивает, что страны-члены «находятся на том этапе, когда это просто необходимо уладить во имя скорости, а не совершенства». «Но если было нежелание выделять €1,5 млрд из-за возражений Франции, как мы можем рассчитывать на €150 млрд?» — задается вопросом он.

Еврокомиссия отказалась от комментариев изданию.

Фон дер Ляйен ранее представила план по укреплению обороны Европы. Стратегия получила название Rearm Europe («Перевооружим Европу»). Она предусматривает, что в ближайшие годы страны ЕС выделят до €800 млрд на военные расходы. За весь прошлый год страны Евросоюза потратили на оборону €326 млрд, что на 16% больше, чем в 2023-м.

Лидеры стран ЕС одобрили этот план и договорились ускорить мобилизацию необходимых инструментов и финансирования для укрепления безопасности блока и защиты граждан.

Инициатива появилась на фоне охлаждения отношений Европы и США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Республиканец критикует европейских союзников по НАТО за недостаточные затраты на оборону. Из-за этого в Европе опасаются, что США не будут исполнять соглашения НАТО и выведут свои войска.

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