Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

По словам министра, вне зависимости от цен на нефть у России есть большие золотые резервы, благодаря которым государство сможет выполнять обязательства в течение трех лет

Антон Силуанов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам. Об этом он заявил в разговоре с CNBC.

По его словам, низкие цены на нефть влияют на развитие российской экономики, поскольку она в значительной мере связана с добычей и переработкой нефти. «Таким образом, наша задача — попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы», — отметил он.

Силуанов пояснил, что по этой причине бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены в $42 за баррель.

«И вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — 7% процентов ВВП», — сказал он. По его словам, даже в случае падения цен на нефть до $20—30 за баррель, государство сможет выполнять обязательства в течение трех лет без каких-либо шоков для бюджета.