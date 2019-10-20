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Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
По словам министра, вне зависимости от цен на нефть у России есть большие золотые резервы, благодаря которым государство сможет выполнять обязательства в течение трех лет
Антон Силуанов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам. Об этом он заявил в разговоре с CNBC.

По его словам, низкие цены на нефть влияют на развитие российской экономики, поскольку она в значительной мере связана с добычей и переработкой нефти. «Таким образом, наша задача — попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы», — отметил он.

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Силуанов пояснил, что по этой причине бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены в $42 за баррель.

«И вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — 7% процентов ВВП», — сказал он. По его словам, даже в случае падения цен на нефть до $20—30 за баррель, государство сможет выполнять обязательства в течение трех лет без каких-либо шоков для бюджета.

В начале октября стало известно, что Минфин в проекте бюджета на 2020—2022 годы подсчитал потери при неблагоприятном сценарии, в случае которого цены на нефть Urals опустятся до $10. В первый год падения бюджет недополучит примерно 5% ВВП, а если нефть не будет дорожать 10 лет — лишиться доходов, равных 70% ВВП.

Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2020 году цены на нефть марки Urals снизятся до $57 за баррель, а в консервативном прогнозе учитывается падение до $42,5 в 2020 году и рост до $45,9.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Антон Силуанов, бюджет, цены на нефть, золотовалютные резервы
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