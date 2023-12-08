Доходы бюджета в ноябре сократились до 2,85 трлн руб. после 3,3 трлн в октябре

В январе—ноябре общие доходы бюджета составили 25,96 трлн руб., что больше на 4,8% по сравнению с аналогичным период прошлого года. Нефтегазовые доходы за 11 месяцев составили 8,2 трлн руб., ненефтегазовые — 17,7 трлн

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Доходы федерального бюджета в минувшем ноябре снизились до примерно 2,85 трлн руб. после около 3,37 трлн руб. в октябре, следует из данных, опубликованных Минфином.

За январь—ноябрь доходы федерального бюджета составили 25,963 трлн руб., что на 4,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Сведений за ноябрь ведомство не приводит. В январе—октябре доходы составили 23,106 трлн руб., в январе—сентябре — 19,734 трлн. Таким образом, в октябре было получено 3,372 трлн руб., а в ноябре — 2,857 трлн.

Нефтегазовые доходы за 11 месяцев снизились на 22,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составили 8,2 трлн руб. Такое сокращение Минфин связывает «с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа». Снижение (на 26,3% год к году) зафиксировано и за десять месяцев. С учетом данных о нефтегазовых доходах за январь—октябрь (7,2 трлн руб.) в ноябре они составили около 1 трлн руб.

Ненефтегазовые доходы за январь—ноябрь составили 17,7 трлн руб. и увеличились на 25,6% год к году. Динамика их поступления (оборотные налоги, налоги на прибыль) «остается в устойчиво положительной области, в том числе к уровню 2021 года», отмечается в сообщении. С учетом информации Минфина о ненефтегазовых доходах в январе—октябре (15,9 трлн руб.), в ноябре они составили около 1,8 трлн руб.

В конце ноября президент России Владимир Путин утвердил одобренный Госдумой и Советом Федерации бюджет на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. Власти запланировали в следующем году доходы бюджета на уровне 35 трлн руб., расходы — 36,6 трлн руб. Дефицит должен составить 1,59 трлн руб., или 0,9% ВВП.

На парламентских слушаниях по поводу бюджета на 2024-2026 годы министр финансов Антон Силуанов сообщил, что необходимо быть готовыми к рискам. Среди последних он назвал структурные дисбалансы, санкции, экономическую и финансовую фрагментацию.