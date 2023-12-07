«Нам такой бюджет не нужен». Главное с форума «Россия зовет!»

Чем опасны льготы при высоких ставках, когда бизнесмен похож на военного, какой бюджет не нужен Минфину и как правительство относится к возвращению валютных ограничений — РБК публикует главные заявления с форума ВТБ «Россия зовет!

О льготах и бюджете

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«На перераспределение ресурсов может повлиять и государство через бюджетные механизмы, через льготные программы, в том числе которые могут реализовываться через кредитные схемы. Но здесь я бы хотела предостеречь нас от слишком широкого применения льготных программ, потому что чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Те, кто получают дешевые кредиты, — избранные, за эти кредиты платят все остальные. И мы можем войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением льготных программ. Они расширяются — мы еще повышаем ставку, чтобы этот элемент нивелировать, — еще расширяются льготные программы. Мне кажется, это путь в тупик, и нам, конечно, не к этому надо идти».

О проблемах на рынке труда

Министр экономического развития Максим Решетников

«Мы сейчас говорим, что рынок труда — основной ограничитель [для роста], говорим о том, что экономика перегрета. Но давайте посмотрим: мы с уровнем безработицы примерно 3% растем уже год. И растем темпами 3,5%. Мы недооцениваем гибкость рынка труда и механизмов наших трудовых отношений так же, как мы недооценивали до этого гибкость нашей экономики и ее устойчивость. Скорее всего, мы увидим через год, когда придут данные, что у нас вырос фонд отработанного времени, поэтому отчасти рост заработных плат объясняется этим. У нас растет производительность труда. Плюс у нас в рынке труда достаточно большие резервы. У нас сейчас много молодежи выходит на рынок труда. И все, что мы делаем, — профессионалитет, инженерные школы, ученические договора, увеличивает участие молодежи в рынке труда. Большой потенциал в вовлечении отдельных категорий, социально незащищенных категорий и т.д. Мы понимаем, что рынок труда — это не ограничение, которое мы не можем преодолеть, он тоже пластичен».

О налогах

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин

«Когда, например, у наших соседей в Турции была высокая инфляция и коллеги долго принимали решение по ДКП, сейчас они наслаждаются процентной ставкой 40% уже, то есть фактически запретительной. Когда последний раз не уделяли внимание качеству ипотечного кредитования в США, все помним 15 лет назад, чем это завершилось. Поэтому не надо искать стимулирующего воздействия в мерах, которые призваны к оздоровлению нашей экономики. И в этом смысле хорошо, что и у ЦБ, и правительства есть достаточно политической воли, для того чтобы такие решения принимать».

«Налоговая политика, правильно построенная и стабильная, на мой взгляд, может быть существенным стимулом. Мне кажется, что сейчас, когда происходит адаптация нашей экономики к новым условиям, да и вообще всей мировой экономики, на первое место выходит качество планирования. Нужно обязательно для тех, кто занимается бизнесом, кто занимается проектами, — неважно в частном секторе он работает или в государственном — нужно качественно планировать митигацию рисков, которые возникают, и использование возможностей. Знаете, можно бизнесмена, который лишен возможности планировать, сравнить с военным, которому не отдали приказ, то есть он деградирует. И для того чтобы этого не происходило, нужен определенный период стабильности на 5–7 лет в области прежде всего налоговой, раз мы эту сферу затронули. В идеальном мире, конечно, хорошо было бы за счет невысокой налоговой базы и увеличивающихся инвестиций расширять налоговую базу, но если текущие обстоятельства не позволяют этого и требуется какое-то повышение налоговой базы, то лучше делать это по очень понятным простым правилам. То есть облагать налогом на прибыль, а не оборотными налогами. Сделать это прозрачно и открыто лет на 5, на 7, чтобы могли все бизнесмены составлять себе финансовые модели и не вносить на ходу в них ненужных изменений. При этом для того чтобы это не привело к сокращению инвестиций, нужно стимулировать инвестиции, прежде всего в основной капитал».

Министр финансов Антон Силуанов

«Я так понял, что Владимир Олегович [Потанин] готов больше делиться с государством, платить налогов. Это радует на самом деле. Потому что мы договорились о том, что мы сейчас готовим предложения, с бизнесом обсудим, весной выступим единым фронтом по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы. Поэтому налоги — это, конечно, стимулирующий инструмент, я согласен. С другой стороны, это источник для пополнения казны. Мы здесь должны взвешенно подходить, это понятно: чуть мы перегнем с расходами — все любят побольше израсходовать ресурсов, — чуть больше дадим разбаланса бюджета, это скажется как раз на последующих действиях Центрального банка. Никому не хочется иметь высокие ставки. А что такое ставка высокая? По сути дела, тот же самый налог. Поэтому бюджет и денежно-кредитная политика должны быть скоординированы, что мы с Эльвирой Сахипзадовной пытаемся выстраивать и делать. В целом у нас есть понимание: такого не может быть, чтобы бюджет был разбалансированный и денежно-кредитная политика была мягкой. Нет, должна быть полная координация — тогда будет результат».

Об американских трейдерах и российском зерне

Помощник президента Максим Орешкин

«Турция активно торгует с Россией, Китаем. Все крупные потребители вовлечены в процесс торговли с Россией, налаживаются новые связи. Президент сегодня говорил, что Россия шаг за шагом избавляется от навязанных услуг посредников в разных сферах. Зерновой рынок как раз один из примеров… Вопрос, что вы называете глобальным рынком? Американских трейдеров или действительно глобальный рынок, когда страны торгуют друг с другом, имеют собственные каналы? Мне кажется, второе является глобальным рынком. Рынок у нас из олигополистического, контролируемого узким количеством глобальных трейдеров наконец-то становится нормальным и глобальным».

Про расширение заимствований бюджета

Антон Силуанов

«Понятно, денег много не бывает. Мы только что приняли бюджет, еще чернила не обсохли. Бюджет с таким ростом по сравнению с текущим годом — примерно на 5 трлн руб. расходы в следующем году больше, и даже если в процентном отношении к ВВП посмотреть. Но вы (обращаясь к первому зампреду ВТБ Дмитрию Пьянову. — РБК) говорите: давать больше заимствований. А что такое больше заимствований? Это значит, мы должны больше выходить на рынок, размещать свои бумаги, а ВТБ не покупает, между прочим, наших облигаций».



Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов: «Покупает с плавающим купоном».



Антон Силуанов: «Нет-нет-нет, и с плавающим не покупает тоже».



Дмитрий Пьянов: «Купим любую…»



Антон Силуанов: «Если будете покупать, мы подумаем тогда. Но на самом деле, если речь идет о больших дефицитах, то мы должны с Центральным банком координироваться. Чем больше мы выходим, тем больше… ВТБ-то говорит: давай ставки доходности повышай, тогда купим! А иначе на рынок не придем. Если ставки доходности [по гособлигациям] будут повышаться, то, соответственно, и Центральный банк будет держать более высокие ставки. Здесь все связано, это законы экономики. Поэтому, когда мы говорим «побольше расходов, побольше дефицит», это означает выше ставки для экономики по сути дела. И бюджет будет работать не на созидание, а на разрушение. Нам такой бюджет не нужен».

О валютном контроле

Антон Силуанов

«Нет никаких трений [по этому вопросу между Минфином и ЦБ]. Мы видели достаточно высокую волатильность курса, видели в то же время, что объемы ресурсов экспортеров остаются за рубежом и сюда не возвращаются, а это довлеет над динамикой валютного курса. Поэтому были рассмотрены все возможные меры по стабилизации ситуации на рынке, во всяком случае снижения динамики волатильности. И мы говорили о том, что в определенный период — год с небольшим назад — мы почти все либерализовали, курс был крепкий. Все валютные ограничения были сняты. Сейчас говорим: давайте вернемся к части из них, которые существовали до такой либерализации. И было принято решение вернуть репатриацию и часть продажи валютной выручки. На самом деле Минфин — и Эльвира Сахипзадовна подтвердит — всегда выступал за то, чтобы была полная свобода потоков капитала. Это наша всегда позиция. А Центральный банк, наоборот, занимал более жесткую сторону. Тем не менее сейчас это решение на определенный срок, решение временное. Те меры, которые приняты, мы видели, что они дали результат. Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация, но уверен, те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить. В этом, уверяю вас, финансово-экономический блок заинтересован полностью».

Эльвира Набиуллина

«Ограничений валютных должно быть по минимуму, потому что они создают дополнительные издержки для бизнеса, это первое. И второе, со временем любые ограничения — бизнес он у нас креативный, слава богу, что креативный, — он находит способы, как обойти.

И потом если Россия кого-то зовет — а я так понимаю, что зовет, судя по названию этого форума, — то для иностранных инвесторов должны быть очень прозрачные, понятные правила, как деньги инвестируются и как можно заработанное в стране вывести, потому что это есть некое условие привлекательности иностранных инвестиций. Плюс к этому я большой противник постоянного манипулирования с ограничениями валютными. Потому что как только вы начинаете их менять туда-сюда, бизнес оправданно ждет, что завтра они могут быть более жесткими и давайте-ка я заранее чуть-чуть выведу. Это может дополнительно стимулировать отток капитала, даже если валютные ограничения вводятся с оттоком капитала.

На мой взгляд, валютные ограничения, такие достаточно жесткие, можно применять временно, когда есть риски финансовой стабильности, как это мы применяли весной на короткий период. Поэтому я исхожу из того, что они должны быть временные».

«На наш взгляд должны остаться те валютные ограничения, которые связаны, по сути дела, с двумя элементами. Первое — это зеркальные ограничения. Против нас были введены санкции, и часть ограничений носит зеркальный характер и относится, соответственно, к так называемым недружественным странам. Дружественных стран это не должно касаться ни в коей мере. И второе — у нас есть валютный контроль, связанный с сомнительными операциями, но это традиционный анализ природы тех или иных операций по движению капитала».