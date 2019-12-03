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Бизнес ,  
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Акции французских компаний подешевели на фоне угроз США ввести пошлины
Котировки ценных бумаг компаний, составляющих основу французской индустрии моды и предметов роскоши, упали после заявления о возможности введения США пошлин их продукцию

Стоимость акций ряда французских компаний во вторник, 3 декабря, снизилась на фоне заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о возможности введения пошлин в отношении их продукции. Власти США предупредили о том, что под новые пошлины могут подпасть 63 вида поставляемых из Франции товаров общей стоимостью $2,4 млрд.

Сильнее всего подешевели на парижской бирже Euronext бумаги французских компаний, составляющих основу французской индустрии моды и предметов роскоши. Так, например, цена акций концерна LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton опустилась на минимуме на 1,93%, бумаги Hermes International подешевели — на 2,1%, бумаги группы Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron и др.) — на 2,05%, бумаги EssilorLuxottica (владеет такими брендами оптики, как Ray-Ban, Oakley, Michael Kors, LensCrafters) — на 1%.

Снизилась стоимость и акций компаний автопрома. Так, например, цена бумаг Michelin на минимуме упала на 3,87%, акции Renault подешевели на 0,37%, Peugeot — на 0,325%. В то же время стоимость акций Airbus опустилась на 0,385%.

Однако по ходу дальнейших торгов стоимость бумаг отступила от достигнутых минимумов. При этом акции большинства компаний, которые учитываются при расчете основного французского фондового индекса CAC40, торгуются 3 декабря в зеленой зоне. В результате значение индекса также несколько выросло, достигнув на максимуме отметки 5800,93 пункта (+0,245% к закрытию предыдущего дня).

Среди локомотивов роста оказалась и компания Pernod Ricard, специализирующаяся на производстве и дистрибуции алкогольных напитков. Вопреки недавней угрозе президента США Дональда Трампа ввести пошлины на французское вино, бумаги Pernod Ricard подорожали более чем на 1,5%.

Возможность введения пошлин на французские товары в США называют ответом на введение во Франции налога для технологических компаний. Сбор в размере 3% будет взиматься с местной выручки технологических гигантов (в том числе американские Amazon и Facebook), у которых она превышает €25 млн во Франции и €750 млн во всем мире. США в ответ пообещали провести расследование, президент Дональд Трамп назвал инициативу «глупостью», а также предупредил Францию о введении налога на местное вино.


 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Франция, пошлины, фондовый рынок
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