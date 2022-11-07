«Инфляция имени Путина» и «хаос экономики». Что решит исход выборов в США

Перед промежуточными выборами в конгресс США американских избирателей больше всего волнуют вопросы экономики, следует из соцопросов. Что это за проблемы и какие позиции по ним занимают соперничающие партии — в материале РБК

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Состояние американской экономики стало главным вопросом для местных избирателей в преддверии промежуточных выборов в конгресс США (выборов, которые проходят в середине срока действующей администрации). Например, результаты онлайн-опроса Reuters/Ipsos, проведенного в начале октября, показали, что 29% избирателей считают самой важной проблемой, с которой США сталкиваются сегодня, инфляцию, а еще 15% назвали экономику и рынок труда. Такие проблемы, как насилие с применением огнестрельного оружия, право на аборты, иммигранты, набрали по 6–8% в опросе. В целом партия действующего президента (независимо от того, демократы это или республиканцы) по итогам промежуточных выборов уступала места в палате представителей своим конкурентам в 17 из 19 случаев с 1946 года.

РБК показывает, какие экономические темы оказались в центре внимания республиканцев и демократов и их избирателей перед голосованием 8 ноября.

Инфляция и стоимость товаров и услуг

В сентябре потребительская инфляция в США составила 8,2% в годовом выражении, а базовые цены (без учета волатильных составляющих, таких как продукты питания и топливо) выросли за год на 6,6%, что является новым рекордом за 40 лет. Средняя оплата труда выросла на 5% в сентябре, не поспевая за ростом цен.

Американские потребители, оправляющиеся после пандемии COVID, надеялись в этом году полноценно вернуться в торговые центры и рестораны, однако резкий рост цен ударил по их покупательной способности. Реальные располагаемые доходы населения США в сентябре сократились на 2,9% к тому же месяцу прошлого года после снижения на 4,3% в августе к августу 2021 года.

В апреле 2022 года президент США Джо Байден оправдывался, что 70% скачка цен в США — это «инфляция имени [президента России Владимира] Путина», связанная с ростом цен на нефть. Но американские избиратели в основной массе не задумываются, виновата ли действующая власть в инфляции, — они просто ассоциируют рост цен с теми, кто находится в Белом доме, объяснял телеканалу CNBC профессор Гарвардского университета Стивен Энсолабихир. Поэтому проблема сильной инфляции по умолчанию сокращает электоральные шансы демократов.

Администрация Байдена претворила в жизнь ряд инициатив, направленных на борьбу с инфляцией: приняла закон Inflation Reduction Act, который позволит федеральному правительству вести переговоры об ограничении цен на некоторые рецептурные препараты для пожилых американцев, входящих в систему медицинского страхования Medicare, и с весны реализовала 180 млн барр. нефти из стратегического резерва, чтобы понизить цены на нефть и на бензин в США. Однако эксперты отмечают, что основные инструменты по сдерживанию цен находятся в руках у Федеральной резервной системы (ФРС, американский центробанк). При этом республиканцы активно разыгрывают карту инфляции, виня в ней демократическую администрацию, но на деле предлагают мало конкретных вариантов решений, отмечает CNN.

Риск рецессии

Хотя экономика США находилась в технической рецессии в первом полугодии (два квартала подряд снижения реального ВВП), а в третьем квартале ВВП вырос примерно на 0,6% (больше, чем ожидали аналитики), американские экономисты из Национального бюро экономических исследований (NBER) игнорируют техническое определение и анализируют циклы экономической активности с использованием большего числа индикаторов. Недавний статистический анализ Bloomberg Economics, интегрирующий 13 макроэкономических и финансовых параметров, показал, что рецессия в США наступит в течение года со 100-процентной вероятностью.

В преддверии выборов Байден ответил на это заявлением, что «экономика чертовски сильна». Однако ФРС продолжила повышать ключевую ставку (2 ноября подняла ее еще на 0,75 процентного пункта, до 3,75–4% — максимума с 2008 года), что увеличивает риски негативного воздействия на экономический рост из-за повышения ставок по кредитам. «Даже если формально вина за наступление рецессии ляжет на ФРС, избиратели, скорее всего, будут ждать решений от избранных ими лидеров», — пишет CNBC. В недавнем опросе Reuters/Ipsos 41% избирателей заявили, что республиканцы лучше справятся с экономическими трудностями; 32% считают, что лучше справятся демократы.

В целом рейтинг одобрения Байдена на посту президента перед выборами составляет 40%, что угрожает Демократической партии потерями на голосовании. Рейтинги его предшественников — Дональда Трампа, Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего — в этой временной точке первого президентского срока были выше. Байден пытается убедить избирателей в том, что экономическая повестка республиканцев традиционно не работает на повышение благосостояния большинства. «Республиканцы делают ставку на их «мега-MAGA» («Сделаем Америку снова великой» — лозунг, популяризированный Трампом во время его президентской кампании 2016 года. — РБК) экономику, которая приносит выгоды очень богатым, но подводила страну прежде и подведет снова, если они выиграют. А демократы снижают повседневные затраты американцев, в том числе на рецептурные лекарства, медстраховки, энергию и бензин», — заявил президент США в октябре.

Фондовый рынок

В этом году все три основных индекса американского рынка акций ушли в «медвежий» тренд (то есть снижались на 20% и более относительно последних локальных максимумов). По состоянию на конец торгового дня 4 ноября индекс S&P 500 находился почти на 22% ниже, чем в начале года. Акции дешевеют, потому что ФРС интенсивно поднимает ставки, увеличивая вероятность рецессии в экономике.

Инвесторы ждут большей ясности в отношении того, когда американская экономика вновь обретет уверенность, а темпы инфляции начнут спадать, указывает Morningstar. До того как эти факторы прояснятся, стоит ожидать продолжения волатильности на рынке акций, то есть резких скачков как вниз, так и вверх на фоне выхода новой экономической информации.

В 90% случаев рынок акций США в полгода после промежуточных выборов выступает лучше, чем в полгода перед этими выборами. Однако на этот раз аналитики не ждут сохранения этой закономерности, учитывая более устойчивую комбинацию негативных факторов (высокая инфляция, последствия пандемии, военные действия на Украине).

Госрасходы и долговой «потолок»

Республиканцы настаивают на сокращении федеральных расходов, в том числе утверждая, что они влекут за собой растущую инфляцию. Среди прочего это может привести к снижению финансовой помощи Украине, если республиканцы возьмут контроль над палатой представителей, отмечает The Washington Post. Одновременно они предлагают кодифицировать на постоянной основе сокращение налогов для состоятельных граждан, которые были одобрены Трампом в 2017 году. Байден приходил в Белый дом с обещаниями отменить многие из налоговых инициатив трамповского времени.

Многие американские экономисты утверждают, что планы Республиканской партии по продлению трамповской налоговой политики идут вразрез с их заверениями о борьбе с инфляцией и бюджетными дефицитами, потому что сокращения налогов, по сути, эквивалентны новым расходам с точки зрения влияния на инфляцию.

В конце октября Байден предупредил, что если республиканцы возьмут большинство в конгрессе, это может привести к «экономическому хаосу». «Вы читали, что произошло недавно в Англии. Там последний премьер-министр хотела сократить налоги для сверхбогатых — это вызвало экономический хаос в стране», — заявил глава Белого дома.

Кроме того, в случае проигрыша демократов конгресс может столкнуться с очередным эпизодом межпартийного противостояния вокруг законодательного лимита госдолга. Чтобы продолжать нормальные правительственные заимствования, конгресс должен периодически утверждать новый «потолок» госдолга. Исторически это происходило беспрепятственно, однако в последние годы республиканцы часто используют этот вопрос для выторговывания решений по расходам бюджета. Сейчас они тоже сигнализировали, что могут заблокировать повышение «потолка» ради сокращения стоимости основных программ социального обеспечения Medicare и Social Security. По данным The New York Times, ожидается, что госдолг США достигнет текущего лимита в начале 2023 года, если до этого времени законодатели его не поднимут.