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Аналитики Газпромбанка оценили вклад нацпроектов в рост экономики
Реализация нацпроектов добавит к росту российского ВВП 1,6 п.п. в 2019–2021 годах, подсчитали в банке. Эффект, по их мнению, начнет проявляться в следующем году, когда введут в эксплуатацию построенные объекты

Реализация национальных проектов в течение 2019–2021 годов добавит экономическому росту России порядка 1,6 п.п. Такие выводы представили журналистам аналитики Газпромбанка, сообщает корреспондент РБК.

Эффект от нацпроектов заложен в прогнозе Минэкономразвития, но ведомство не публикует оценки роста инвестиций по составляющим (нацпроекты, прочие инвестиции и т.д.), отметил главный экономист банка Сергей Коныгин. Аналитики рассчитали эффект для роста экономики именно от нацпроектов.

«Нацпроекты в ближайшие годы будут одним из основных драйверов экономического роста. Мы оценили влияние бюджетных ассигнований, предусмотренных на нацпроекты, на темпы экономического роста и посчитали, что это может добавить 1,6 п.п. в совокупности в ближайшие три года — до 2021 года», — заявил Коныгин.

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В 2019 году, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП составит 1,3%. В 2020 году в базовом сценарии ведомство прогнозирует 1,7% роста с последующим разгоном экономики до 3,1% в 2021-м и 3,2% в 2022 году.

Эффект станет заметен с 2020 года

Прирост ВВП за счет реализации нацпроектов в этом году будет минимальным, так как рост инвестиций пока остается сдержанным, отметил Коныгин. «Однако исходя из динамики расходов бюджета, которая начала ускорятся в середине года, мы оцениваем, что вклад нацпроектов в рост инвестиций увеличится во втором полугодии, что добавит по итогам 2019 года 0,1 п.п. к росту ВВП», — рассказал экономист.

Впоследствии вклад в экономический рост будет расширяться. «По нашей оценке, он составит порядка 0,7–0,8 п.п. в 2020–2021 годах, совокупно это 1,6 п.п. за три года», — сказал он.

Коныгин подчеркнул, что успех программ, который будет отражаться на экономическом росте, будет оцениваться не только объемом финансирования, но и темпами ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры. «Важно потратить и увидеть результат в виде экономического роста от этих средств, чтобы не допустить ускорения инфляции. Мы думаем, что в конце этого года — в следующем году начнется процесс перехода объектов инфраструктуры в стадию завершенных, что приведет к увеличением темпов роста экономики», — пояснил он.

Правительство реализует 13 нацпроектов суммарной стоимостью почти 26 трлн руб. (до 2024 года), из которых 13,2 трлн руб. — средства федерального бюджета, 4,9 трлн руб. — регионов.

В 2019 году на финансирование нацпроектов было выделено около 1,8 трлн руб., при этом на 1 октября было освоено только 52% этих денег, сообщала зампред Счетной палаты Галина Изотова.

Проект федерального бюджета на 2020 год предусматривает 1,98 трлн руб. на нацпроекты. В 2021 году планируется выделить 2,22 трлн руб., в 2022 году — 2,69 трлн руб.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме в сентябре скептически оценил прогноз Минэкономразвития по росту ВВП. По его мнению, по итогам 2019 года ВВП вырастет лишь на 1%, а в следующем рост составит 1–1,3%.

По словам Кудрина, реализация нацпроектов не позволит выйти на целевые темпы роста в 3% к 2024 году, поскольку они являются планами эволюционного, а не прорывного развития. Выполнение нацпроектов добавит к экономическому росту от 0,1 до 0,6%, заявил Кудрин.

Ранее экономисты Альфа-банка оценили прямой эффект от расходов на реализацию национальных проектов в 0,2% ВВП в год на протяжении 2019–2021 годов при ежегодных расходах на уровне 4,2% ВВП.

Автор: Анна Гальчева
Теги: нацпроекты, экономический рост, Газпромбанк, прогноз
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