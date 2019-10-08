Аналитики Газпромбанка оценили вклад нацпроектов в рост экономики

Реализация нацпроектов добавит к росту российского ВВП 1,6 п.п. в 2019–2021 годах, подсчитали в банке. Эффект, по их мнению, начнет проявляться в следующем году, когда введут в эксплуатацию построенные объекты

Реализация национальных проектов в течение 2019–2021 годов добавит экономическому росту России порядка 1,6 п.п. Такие выводы представили журналистам аналитики Газпромбанка, сообщает корреспондент РБК.

Эффект от нацпроектов заложен в прогнозе Минэкономразвития, но ведомство не публикует оценки роста инвестиций по составляющим (нацпроекты, прочие инвестиции и т.д.), отметил главный экономист банка Сергей Коныгин. Аналитики рассчитали эффект для роста экономики именно от нацпроектов.

«Нацпроекты в ближайшие годы будут одним из основных драйверов экономического роста. Мы оценили влияние бюджетных ассигнований, предусмотренных на нацпроекты, на темпы экономического роста и посчитали, что это может добавить 1,6 п.п. в совокупности в ближайшие три года — до 2021 года», — заявил Коныгин.

В 2019 году, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП составит 1,3%. В 2020 году в базовом сценарии ведомство прогнозирует 1,7% роста с последующим разгоном экономики до 3,1% в 2021-м и 3,2% в 2022 году.