Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть

В долгосрочной перспективе спрос на нефть может начать падать, прогнозируют в Минэнерго. В ведомстве полагают, что пик спроса будет в 2030–2040 годах, а после спрос может начать падать

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Минэнерго ожидает, что в долгосрочной перспективе замедление глобального спроса на нефть может смениться падением. Об этом говорится в проекте Энергетической стратегии России до 2035 года (есть в распоряжении РБК).

«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.

Спрос на нефтепродукты будет формироваться под влиянием роста потребления в транспортном секторе и снижения спроса в электроэнергетике, а также бытовом и коммерческих секторах, считают авторы стратегии.

По данным газеты «Ведомости», после совещания у главы Минэнерго Александра Новака в конце сентября сроки в документе уточнили — теперь в нем говорится, что пик спроса будет в 2030–2040 годах, а после спрос может начать падать.

Собеседник издания, видевший проект стратегии, говорит, что такой прогноз обусловлен различными сценариями развития отрасли.