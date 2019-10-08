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Экономика ,  
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Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть
В долгосрочной перспективе спрос на нефть может начать падать, прогнозируют в Минэнерго. В ведомстве полагают, что пик спроса будет в 2030–2040 годах, а после спрос может начать падать
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Минэнерго ожидает, что в долгосрочной перспективе замедление глобального спроса на нефть может смениться падением. Об этом говорится в проекте Энергетической стратегии России до 2035 года (есть в распоряжении РБК).

«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.

Спрос на нефтепродукты будет формироваться под влиянием роста потребления в транспортном секторе и снижения спроса в электроэнергетике, а также бытовом и коммерческих секторах, считают авторы стратегии.

По данным газеты «Ведомости», после совещания у главы Минэнерго Александра Новака в конце сентября сроки в документе уточнили — теперь в нем говорится, что пик спроса будет в 2030–2040 годах, а после спрос может начать падать.

Собеседник издания, видевший проект стратегии, говорит, что такой прогноз обусловлен различными сценариями развития отрасли.

В январе прошлого года в Oxford Institute for Energy Studies сопоставили несколько прогнозов по спросу на нефть (в том числе от Международного энергетического агентства, BP, Wood Mac и ОПЕК) и пришли к выводу, что к 2040–2050 годам продажи сырья начнут падать, а нефтедобытчикам придется снижать цены.

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Аналитик БКС Кирилл Таченников связывает то, насколько точным будет прогноз Минэнерго, с темпами развития альтернативной энергетики и электромобилей. По его мнению, при низких ценах на нефть эти показатели не будут опережающими. Пик потребления нефти совпадет с переходом на электромобили, считает аналитик АКРА Василий Токуров. Он отметил, что даже если продажи электрокаров будут удваиваться каждый год, то к 2030 году они все равно будут занимать не более 15% в общемировом автопарке. Аналитик добавил, что на цену на нефть помимо спроса влияет еще и предложение, и «если пик спроса впереди, то пик предложения, вполне возможно, уже позади».

В марте МЭА спрогнозировало замедление спроса на нефть в ближайшие пять лет. Агентство объяснило такую возможность торговыми войнами между «основными державами» и «неорганизованным» Brexit. При этом среднесуточный спрос будет расти на 1,2 млн барр. в год и к 2024 году достигнет 106,4 млн барр. (в 2019 году — 100,6 млн барр./сутки).

Автор: Константин Нагаев
Теги: спрос на нефть, стратегия
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