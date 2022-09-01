Регионы оценили свои антикризисные расходы в 2022 году

Две трети российских регионов оценили свои антикризисные расходы в 2022 году: это более ₽1 трлн с учетом выпадающих доходов. При этом регионы опасаются, что на эти программы им не хватит денег, передаваемых из федерального бюджета

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

По данным Счетной палаты, 54 российских региона провели оценку стоимости мер по борьбе с санкционным кризисом. Эти регионы оценили свои расходы, связанные с реализацией антикризисных мер, в 995 млрд руб. и еще почти в 70 млрд руб. — выпадающие доходы в связи с мерами по борьбе с кризисом. Об этом говорится в материалах Счетной палаты, опубликованных 31 августа.

«Принятые антикризисные меры в основном ориентированы на федеральные и дополнены с учетом региональных особенностей», — отмечают аудиторы.

Региональные противосанкционные меры сгруппированы вокруг следующих блоков:

поддержка малого бизнеса, включая налоговые льготы, отсрочку платежей по упрощенной системе налогообложения и земельному налогу, отсрочку или освобождение от арендной платы за участки в госсобственности, льготные кредиты для микро- и малых предприятий, предоставление грантов малым предпринимателям;

отраслевые меры, в том числе в промышленности: кредиты промышленным предприятиям на пополнение оборотных средств, снижение ставки налога на имущество, создание продовольственного резерва основных видов сельхозпродукции, внедрение дополнительных мер поддержки экспортеров, оперативный мониторинг логистических потоков;

стимулирование импортозамещения: разработка региональных программ финансовой поддержки импортозамещающей продукции, налоговые льготы для предприятий, ориентированных на импортозамещение, субсидии (гранты) на возмещение части затрат по модернизации и техническому перевооружению, содействие предприятиям в поисках новых поставщиков и контрагентов, льготная арендная плата на земельные участки, предоставленные под импортозамещающие проекты;

социальная поддержка, включая дополнительную поддержку российских семей с детьми и гуманитарную поддержку граждан, прибывших из ДНР и ЛНР.

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Счетная палата приводит некоторые примеры антикризисных мероприятий в регионах: в Приморском крае предоставлены субсидии на компенсацию расходов по транспортировке товаров на экспорт, в Башкирии внедрен сервис «Агроэкспресс» по доставке поездами российских продуктов питания в Казахстан, в Тверской области Фонд развития промышленности утвердил программу займа «Импортозамещение» (10–25 млн руб. по ставке 1% годовых для субъектов малого бизнеса), в Ханты-Мансийском автономном округе предоставляют единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям со средним доходом не выше регионального прожиточного минимума.

Информация об оценочной стоимости реализуемых в регионах антисанкционных мер является предварительной и носит оперативный характер, сообщили РБК в пресс-службе Счетной палаты. Город Москва в подсчете не участвовал. «Явных лидеров среди регионов не выявлено, результаты подсчета распределены более или менее равномерно среди всех регионов», — указали в пресс-службе. Более подробно указанный вопрос будет прорабатываться по итогам мониторинга исполнения консолидированных бюджетов субъектов за девять месяцев 2022 года.

Риски для антикризисных мер

Масштабного падения собственных доходов в регионах пока не произошло, в том числе за счет активности правительства экономика «получила определенное время на первичную адаптацию к санкциям и перестройку логистических цепочек», пишет Счетная палата. Однако на финансовых итогах полугодия сказывалось влияние платежей марта—апреля, исчисленных еще по результатам работы в 2021 году. В начале лета ситуация стала меняться: началось замедление роста доходов консолидированных бюджетов регионов. «С большой вероятностью показатели июня сигнализируют о начавшемся ухудшении динамики доходов бюджетов регионов», — полагают аудиторы.

В связи с этим регионы видят риски в реализации антикризисных мер, указано в материалах Счетной палаты:

им может понадобиться дополнительное финансирование из федерального центра (на 1 июля субъектам уже перечислены федеральные трансферты на 1,56 трлн руб. — на 12,4% больше, чем на ту же дату годом ранее);

выпадающие доходы могут оказаться больше;

заемщики — малые предприятия — могут не вернуть часть кредитов в связи с проблематичной ситуацией в экономике;

финансирование капитальных затрат по ряду объектов может быть приостановлено из-за оптимизации расходов регионов;

возможен рост напряженности на рынке труда;

возможны перебои в обеспечении государственных и муниципальных заказчиков товарами, работами, услугами (в том числе в рамках нацпроектов), расторжение заключенных контрактов по инициативе поставщиков.

Опережающий рост расходов на поддержку экономики

Согласно анализу Счетной палаты, в первом полугодии чуть более 20% суммарных расходов регионов исполнено по направлению «Национальная экономика» — рост на 29% к тому же периоду предыдущего года, до 1,65 трлн руб. Наибольший рост сложился в Тюменской области (в 2,5 раза), Хабаровском крае (в 2,2 раза), Мурманской области (в 2 раза), Рязанской (на 80%) и Липецкой (71%) областях.

Существенный рост расходов по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в большинстве регионов связан с мероприятиями, призванными предотвратить влияние ухудшения геополитической и экономической ситуации, такими как поддержка малого бизнеса, самозанятых граждан, докапитализация региональных фондов развития промышленности (Карелия, Чувашия, Приморье, Архангельская, Брянская, Курская, Нижегородская, Тульская области и т.д.).

В ряде регионов рост расходов на национальную экономику в большей мере обусловлен увеличением затрат в сфере дорожного хозяйства, указывает Счетная палата. В целом расходы регионов по разделу «Дорожное хозяйство» за полугодие составили 636 млрд руб., что почти на 20% выше, чем за тот же период годом ранее. Лидеры по приросту дорожных затрат — Хабаровский край (в 3,2 раза), Ямало-Ненецкий автономный округ (в 2,6 раза), Крым и Севастополь (в 2,4 раза), Еврейская автономная область (в 2,1 раза).

Поддержка переселенцев с Украины и из Донбасса

По разделу «Социальная политика», на который приходится 21% общих расходов регионов, наблюдается не такой сильный рост, как по экономическому направлению, — лишь на 6,2% (с учетом инфляции 15,9% было бы снижение этих расходов в реальном выражении). Аудиторы отмечают, что в ряде регионов (Камчатка, Ставрополье, Еврейская автономная область) на рост социальных расходов (плюс 2,4–5,9%) повлияло предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

В Калужской, Тульской и Челябинской областях проводилось финансовое обеспечение мероприятий по временному обустройству граждан Украины, ДНР и ЛНР, прибывших в Россию, в Республике Крым и Краснодарском крае — финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки указанных граждан. Как ранее сообщал РБК, во втором квартале 2022 года в Россию прибыли 507 тыс. граждан ДНР и ЛНР (соответственно, 214 тыс. и 293 тыс.), такую информацию впервые раскрыла Пограничная служба ФСБ.