Минфин констатировал выход расходов бюджета на «нормальный» уровень

Минфин счел, что динамика бюджетных расходов вернулась на нормальный уровень: их объем за январь—июль 2023-го составил 17,34 трлн руб., что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин впервые в 2023 году заявил о возвращении динамики бюджетных расходов на нормальный уровень. В первые месяцы года власти ускоренно профинансировали «отдельные контрактуемые расходы»

За семь месяцев 2023 года общие расходы федерального бюджета составили 17,34 трлн руб., что на 14% больше, чем за тот же период 2022 года, сообщил Минфин в отчете о предварительной оценке исполнения бюджета за январь—июль. При этом в июле 2023 года расходы сократились на 12% по сравнению с июлем прошлого года (2,36 трлн против 2,68 трлн руб.), следует из данных ведомства.

«Динамика исполнения расходов федерального бюджета вышла на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе—феврале отдельных контрактуемых расходов», — констатировал Минфин.

В предыдущих двух отчетах об исполнении бюджета (соответственно, за июнь и за май 2023 года) использовалась формулировка: «динамика исполнения расходов федерального бюджета постепенно выходит на нормальный уровень».

Что касается доходов госбюджета, по предварительной оценке Минфина, их объем в январе—июле 2023 года составил 14,5 млрд руб., что на 7,9% ниже, чем за аналогичный период 2022-го. В то же время наблюдается положительная динамика в части поступления ненефтегазовых доходов.

«Нефтегазовые доходы составили 4 193 млрд руб. и снизились на 41,4% год к году, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов к августу вышла на траекторию, превышающую их базовый уровень (8 трлн руб. в год)», — говорится в отчете Минфина.

В июле снижение ненефтегазовых доходов было таким же, а в июне достигало 47%.

В марте 2022 года правительство на фоне санкционных сложностей в экономике разрешило участникам госзакупок, включая гособоронзаказ, получать аванс до 90% цены контракта вместо обычных 30%. На 2023 год правительство предусмотрело авансирование в размере до 50% цены против 30% ранее. «Повышение размера авансирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств», — объясняли в правительстве. Кроме того, компании, заключающие госконтракты по капитальному строительству в новых регионах, могут получать до 90% цены в качестве аванса.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство перенесло часть расходов на начало года в рамках перехода к опережающему авансированию госконтрактов. «Знаете, какой рост авансирования опережающего? Плюс 52%», — сказал Мишустин 23 марта.

Власти больше не раскрывают детали расходов по направлениям.

По данным Минфина, на госзакупки пришлось почти 4 трлн руб. из расходов, исполненных за семь месяцев. Это на 27% больше, чем в том же периоде 2022 года. При этом только за январь—февраль 2023 года правительство направило на госзакупки 2,07 трлн руб.