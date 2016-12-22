Минфин не поверил в санкции США против российского госдолга

Благодаря спросу внутренних инвесторов государственные заимствования удастся совершить в полном объеме, сообщили в Минфине России, отметив, что в прошлом инициативы сенаторов ввести санкции против российского госдолга «не имели развития». Об этом сообщает «РИА Новости».
К планам американских конгрессменов ввести против России наиболее жесткие санкции в ведомстве относятся осторожно. «Подобные новости, безусловно, весьма болезненны для иностранных держателей ОФЗ. В то же время предыдущие инициативы подобного рода в отношении российских гособлигаций не имели развития», — приводит агентство сообщение министерства. В ведомстве напомнили, что Минфин США в своем докладе конгрессу зимой указывал на негативный эффект для американских инвесторов в случае введения ограничений против российского госдолга.
На фоне новостей о грядущих санкциях российский финансовый рынок «в очередной раз оказался под давлением», но в министерстве согласны с Центробанком в том, что осуществление государственных заимствований в запланированных объемах возможно даже без активного участия иностранцев на рынке ОФЗ.
«По последним данным, помимо российских банков вложения в ОФЗ постепенно наращивают и пенсионные фонды, чему способствует целенаправленная политика Банка России по минимизации рисков инвестирования пенсионных средств», — сообщили в Минфине. Такая тенденция «способствует замещению выходящих из ОФЗ иностранных инвесторов», пояснили в ведомстве.
Причиной обвала российского финансового рынка 8 августа стала публикация полного текста нового законопроекта о санкциях против России, который подготовили сенаторы Роберт Менендес и Линдси Грэм. Документ, в частности, подразумевает запрет на операции российским госбанкам в США, а также ограничение возможности покупки ОФЗ. Рубль на фоне этих сообщений опустился до двухлетнего минимума, инвесторы начали продавать бумаги госбанков и гособлигации.