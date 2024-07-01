Минтруд запланировал поднять занятость инвалидов на фоне дефицита кадров
Одним из потенциальных источников восполнения дефицита рабочей силы на российском рынке труда являются инвалиды в трудоспособном возрасте. Об этом говорится в проекте концепции по повышению уровня занятости инвалидов на период до 2030 года, разработанной Минтрудом (документ, подписанный директором департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаилом Кирсановым, есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).
Сегодня три четверти людей с ограниченными возможностями (в трудоспособном возрасте) не вовлечены в рынок труда — сказываются «нежелание трудиться по предлагаемым вакансиям» и «недостаточная заинтересованность работодателя в найме инвалидов», утверждается в документе. Концепция предлагает комплекс мер по привлечению людей с ограниченными возможностями к трудовой деятельности, среди которых — освобождение от НДФЛ инвалидов первой группы, преференции для нанимающих таких работников компаний, «повышенная» финансовая помощь при открытии своего бизнеса и другие.
Цель концепции — создать условия для профессиональной самореализации граждан с инвалидностью, заявили РБК в Минтруде. «На текущий день концепция и предлагаемые в ней меры в дополнение к уже действующим решениям находятся на стадии проработки. В эту работу вовлечены отраслевые ведомства, объединения работодателей, общественные и экспертные организации», — сообщили там.
Что мешает нанимать инвалидов
Численность инвалидов в трудоспособном возрасте в 2023 году составила 4,2 млн человек, указано в проекте концепции. Эта категория в основном представлена лицами с инвалидностью второй (39,8%) и третьей (45,2%) групп, «сохраняющими возможность трудиться при наличии подходящих условий». Однако уровень занятости инвалидов в настоящее время невысок — работу имеют не более 28% из них. Первая группа инвалидности означает наиболее выраженные ограничения для трудоспособности.
«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста [в 2023 году] составила 1,2 млн человек [около 28% от общей численности]», — говорится в документе.
В составе занятых инвалидов преобладают работники зрелых возрастов — старше 45 лет и предпенсионеры (в совокупности их более 60%), отмечает Минтруд. Почти половина работающих трудоустроены в пяти отраслях, а именно в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении и социальном обеспечении, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств.
С точки зрения получаемого инвалидами дохода в последние годы фиксируется положительный тренд, но у многих он все еще остается на низком уровне, констатируют в Минтруде.
«Почти каждый десятый работник (8,9%) с инвалидностью на 1 января 2024 года получал заработную плату ниже или равную МРОТ (16 242 руб.)», — указано в документе. По закону зарплата ниже МРОТ возможна при работе на неполную ставку.
В концепции выделяется ряд факторов, из-за которых люди с ограниченными возможностями мало задействованы на рынке труда. В их числе:
- предубеждения о более низкой производительности труда инвалидов;
- сложность и дороговизна оборудования специальных рабочих мест;
- слабая мотивация работодателей;
- недостаток профессиональной подготовки инвалидов по востребованным специальностям;
- заниженная самооценка инвалидов и пессимистическая жизненная позиция;
- низкая эффективность деятельности специализированных предприятий, использующих труд инвалидов, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.
Впрочем, в условиях растущего спроса на рабочую силу и ее дефицита на рынке труда при крайне низких показателях безработицы (2,6% по итогам апреля) все больше работодателей «отказываются от стереотипов» и снимают лишние барьеры при трудоустройстве инвалидов, оптимистичны в Минтруде. Вовлечение данной категории граждан в трудовую деятельность сегодня является «одной из актуальных государственных задач», указано в концепции. По оценке правительства, экономике России потребуется до 2,4 млн дополнительных работников на период до 2030 года.
Что предлагается делать
В концепцию вошли десятки возможных мер государственной политики по повышению уровня занятости людей с инвалидностью. В частности:
- Меры поддержки работодателей и усиление их ответственности
Компании, которые принимают на работу инвалидов сверх установленных квот (сегодня, если сотрудников более 100 человек, квота составляет от 2 до 4% их числа, если от 35 до 100 человек — не более 3%), могут получить преференции в виде субсидий на оборудование специальных рабочих мест и приоритетного доступа к госзакупкам, указано в документе. Кроме того, необходимо проработать варианты дополнительного «льготного кредитования и налогообложения», а также субсидирования оплаты труда инвалидов, работающих на «дополнительных рабочих местах», указано в проекте концепции.
Параллельно планируется проработать вопрос усиления административной ответственности за нарушение работодателями прав инвалидов в области трудоустройства и занятости, а также за незаполнение квот (сегодня за это предусмотрена ответственность в размере 5–10 тыс. руб.). Ранее Минтруд представил на общественное обсуждение проект постановления правительства, который, напротив, делает подход к выполнению квот более гибким и дифференцирует его в зависимости от группы инвалидности сотрудника. Так, предложено считать трудоустройство одного инвалида первой группы равнозначным заполнению трех рабочих мест в счет квоты на инвалидов.
Механизм квотирования уже претерпел существенные изменения в последние годы, напомнили в пресс-службе Минтруда. Например, с 2022 года квота считается выполненной только после фактического трудоустройства гражданина, хотя ранее достаточно было создать соответствующие рабочие места в штатном расписании (фактическое их заполнение не учитывалось).
- Льготы для работающих инвалидов
Среди предлагаемых к проработке мер — освобождение от уплаты НДФЛ и налога на профессиональный доход (налог на самозанятых) для инвалидов первой группы, введение льгот по стажу работы и учету заработка при назначении трудовой пенсии для работающих инвалидов, включение в текст соглашений по социальному партнерству пункта об установлении «достойной» оплаты труда для таких граждан. Кроме того, проектом концепции предлагается проведение пилотных проектов по трудоустройству инвалидов в органах государственной и муниципальной власти.
В 2023 году Минтруд разработал и внедрил механизм сопровождаемой трудовой деятельности для граждан с тяжелой формой инвалидности, отметили в пресс-службе. «Этот механизм рассчитан на тех, кто хотел бы работать, но в силу состояния здоровья не может справиться с этой задачей без посторонней помощи. За каждым таким работником появится персональный наставник, который поможет как в овладении трудовыми навыками, так и в выполнении профессиональных обязанностей», — указали там.
- Поддержка в ведении бизнеса людей с инвалидностью
Необходимо проработать возможность предоставления инвалидам, признанным безработными и прошедшим переподготовку, «повышенной единовременной финансовой помощи» при регистрации юридического лица или ИП, а также финансовой помощи на подготовку документов для этого, указано в проекте концепции. Там также запланирована информационная кампания по пропаганде предпринимательства среди лиц с ограниченными возможностями.
На сегодняшний день у инвалидов нет ограничений по открытию своего дела, они могут претендовать на все существующие льготы и финансовую поддержку. Кроме того, ИП с инвалидностью, у которых нет наемных работников, могут получить статус социального предприятия.
- Адаптация инвалидов из числа участников специальной военной операции (СВО)
Документ Минтруда предусматривает подготовку предложений по содействию трудоустройству инвалидов из числа участников военной операции на Украине — а именно посредством формирования «индивидуальных профессиональных маршрутов», программ повышения квалификации, а также улучшения имиджа работодателей, которые трудоустраивают инвалидов вследствие военной травмы, и разработки рекомендаций для них. Кроме того, может быть введен особый порядок установления квот для приема на работу инвалидов из числа участников СВО, указано в концепции.
Более половины участников СВО, которые проходят медико-социальную экспертизу, имеют ампутации, из них 80% — ампутации нижних конечностей, сообщали в Минтруде ранее.
Отказ от стереотипов
Безусловно, люди с ограниченными возможностями наряду с пенсионерами, подростками 14–18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также лицами с судимостью входят в широкий круг кадрового резерва страны, считает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Компании, осознавшие это, активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью. Рейтинговое агентство АКРА оценивало максимальный скрытый резерв для рынка труда в России в 7,5 млн человек.
«В первой половине 2024 года и спрос, и медиана предлагаемой зарплаты выросли почти на треть: 179 тыс. вакансий за шесть месяцев текущего года против 136,8 тыс. в тот же период 2023 года, а зарплата по России в целом в вакансиях для людей с ограниченными возможностями здоровья выросла с 52,4 тыс. до 67,6 тыс. руб. соответственно», — отмечает Данина.
Абсолютным лидером по найму людей с ограниченными возможностями в течение последних двух лет являются IT-компании — они размещают почти каждую третью такую вакансию.
Тот факт, что Минтруд увидел в людях с инвалидностью ресурс для восполнения дефицита кадров, дает надежду на то, что в будущем будут снижены социальное неравенство и дискриминация, а также физические и организационные барьеры, которые существуют в обществе сегодня по отношению к таким людям, говорит профессор департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Виктория Антонова.
Помимо предрассудков и стереотипов формированию инклюзии (вовлечению в активную социальную жизнь) мешают и бюрократические нюансы, указывает она. «Мы брали интервью у руководителей HR-подразделений разных компаний. Они говорят: «Вот к нам приходит такой человек, он может быть кондитером, у него есть навыки, мы готовы его взять». А в ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида. — РБК) про него написано, что он может быть только вахтером», — приводит пример Антонова.
«Почему так происходит? А вот потому, что так счел человек, который в социальном сервисе работает. Зачастую ему легче написать такое, чтобы не морочить голову», — категорична эксперт.
Кроме того, проблемой является тот факт, что компании, которые готовы выстраивать инклюзивный наем и принимать на работу людей с ограниченными возможностями сверх существующих квот, не получают поощрений, добавляет Антонова. И если крупному бизнесу в этом плане легче и есть много позитивных примеров, то в среднем бизнесе ситуация — «полное болото». «У них нет ни интереса особого этих людей нанимать, ни желания проверить, нужны ли они вообще или не нужны», — указывает эксперт.