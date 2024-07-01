Минтруд запланировал поднять занятость инвалидов на фоне дефицита кадров

Проблема дефицита кадров в России может быть частично решена за счет трудоустройства инвалидов, считают в Минтруде. В ведомстве подготовят предложения по освобождению от НДФЛ части из них и поддержке при открытии своего дела

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Одним из потенциальных источников восполнения дефицита рабочей силы на российском рынке труда являются инвалиды в трудоспособном возрасте. Об этом говорится в проекте концепции по повышению уровня занятости инвалидов на период до 2030 года, разработанной Минтрудом (документ, подписанный директором департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаилом Кирсановым, есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

Сегодня три четверти людей с ограниченными возможностями (в трудоспособном возрасте) не вовлечены в рынок труда — сказываются «нежелание трудиться по предлагаемым вакансиям» и «недостаточная заинтересованность работодателя в найме инвалидов», утверждается в документе. Концепция предлагает комплекс мер по привлечению людей с ограниченными возможностями к трудовой деятельности, среди которых — освобождение от НДФЛ инвалидов первой группы, преференции для нанимающих таких работников компаний, «повышенная» финансовая помощь при открытии своего бизнеса и другие.

Цель концепции — создать условия для профессиональной самореализации граждан с инвалидностью, заявили РБК в Минтруде. «На текущий день концепция и предлагаемые в ней меры в дополнение к уже действующим решениям находятся на стадии проработки. В эту работу вовлечены отраслевые ведомства, объединения работодателей, общественные и экспертные организации», — сообщили там.

Что мешает нанимать инвалидов

Численность инвалидов в трудоспособном возрасте в 2023 году составила 4,2 млн человек, указано в проекте концепции. Эта категория в основном представлена лицами с инвалидностью второй (39,8%) и третьей (45,2%) групп, «сохраняющими возможность трудиться при наличии подходящих условий». Однако уровень занятости инвалидов в настоящее время невысок — работу имеют не более 28% из них. Первая группа инвалидности означает наиболее выраженные ограничения для трудоспособности.

«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста [в 2023 году] составила 1,2 млн человек [около 28% от общей численности]», — говорится в документе.

В составе занятых инвалидов преобладают работники зрелых возрастов — старше 45 лет и предпенсионеры (в совокупности их более 60%), отмечает Минтруд. Почти половина работающих трудоустроены в пяти отраслях, а именно в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении и социальном обеспечении, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств.

С точки зрения получаемого инвалидами дохода в последние годы фиксируется положительный тренд, но у многих он все еще остается на низком уровне, констатируют в Минтруде.

«Почти каждый десятый работник (8,9%) с инвалидностью на 1 января 2024 года получал заработную плату ниже или равную МРОТ (16 242 руб.)», — указано в документе. По закону зарплата ниже МРОТ возможна при работе на неполную ставку.

В концепции выделяется ряд факторов, из-за которых люди с ограниченными возможностями мало задействованы на рынке труда. В их числе:

предубеждения о более низкой производительности труда инвалидов;

сложность и дороговизна оборудования специальных рабочих мест;

слабая мотивация работодателей;

недостаток профессиональной подготовки инвалидов по востребованным специальностям;

заниженная самооценка инвалидов и пессимистическая жизненная позиция;

низкая эффективность деятельности специализированных предприятий, использующих труд инвалидов, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.

Впрочем, в условиях растущего спроса на рабочую силу и ее дефицита на рынке труда при крайне низких показателях безработицы (2,6% по итогам апреля) все больше работодателей «отказываются от стереотипов» и снимают лишние барьеры при трудоустройстве инвалидов, оптимистичны в Минтруде. Вовлечение данной категории граждан в трудовую деятельность сегодня является «одной из актуальных государственных задач», указано в концепции. По оценке правительства, экономике России потребуется до 2,4 млн дополнительных работников на период до 2030 года.

Что предлагается делать

В концепцию вошли десятки возможных мер государственной политики по повышению уровня занятости людей с инвалидностью. В частности:

Меры поддержки работодателей и усиление их ответственности

Компании, которые принимают на работу инвалидов сверх установленных квот (сегодня, если сотрудников более 100 человек, квота составляет от 2 до 4% их числа, если от 35 до 100 человек — не более 3%), могут получить преференции в виде субсидий на оборудование специальных рабочих мест и приоритетного доступа к госзакупкам, указано в документе. Кроме того, необходимо проработать варианты дополнительного «льготного кредитования и налогообложения», а также субсидирования оплаты труда инвалидов, работающих на «дополнительных рабочих местах», указано в проекте концепции.

Параллельно планируется проработать вопрос усиления административной ответственности за нарушение работодателями прав инвалидов в области трудоустройства и занятости, а также за незаполнение квот (сегодня за это предусмотрена ответственность в размере 5–10 тыс. руб.). Ранее Минтруд представил на общественное обсуждение проект постановления правительства, который, напротив, делает подход к выполнению квот более гибким и дифференцирует его в зависимости от группы инвалидности сотрудника. Так, предложено считать трудоустройство одного инвалида первой группы равнозначным заполнению трех рабочих мест в счет квоты на инвалидов.

Механизм квотирования уже претерпел существенные изменения в последние годы, напомнили в пресс-службе Минтруда. Например, с 2022 года квота считается выполненной только после фактического трудоустройства гражданина, хотя ранее достаточно было создать соответствующие рабочие места в штатном расписании (фактическое их заполнение не учитывалось).

Льготы для работающих инвалидов

Среди предлагаемых к проработке мер — освобождение от уплаты НДФЛ и налога на профессиональный доход (налог на самозанятых) для инвалидов первой группы, введение льгот по стажу работы и учету заработка при назначении трудовой пенсии для работающих инвалидов, включение в текст соглашений по социальному партнерству пункта об установлении «достойной» оплаты труда для таких граждан. Кроме того, проектом концепции предлагается проведение пилотных проектов по трудоустройству инвалидов в органах государственной и муниципальной власти.

В 2023 году Минтруд разработал и внедрил механизм сопровождаемой трудовой деятельности для граждан с тяжелой формой инвалидности, отметили в пресс-службе. «Этот механизм рассчитан на тех, кто хотел бы работать, но в силу состояния здоровья не может справиться с этой задачей без посторонней помощи. За каждым таким работником появится персональный наставник, который поможет как в овладении трудовыми навыками, так и в выполнении профессиональных обязанностей», — указали там.

Поддержка в ведении бизнеса людей с инвалидностью

Необходимо проработать возможность предоставления инвалидам, признанным безработными и прошедшим переподготовку, «повышенной единовременной финансовой помощи» при регистрации юридического лица или ИП, а также финансовой помощи на подготовку документов для этого, указано в проекте концепции. Там также запланирована информационная кампания по пропаганде предпринимательства среди лиц с ограниченными возможностями.

На сегодняшний день у инвалидов нет ограничений по открытию своего дела, они могут претендовать на все существующие льготы и финансовую поддержку. Кроме того, ИП с инвалидностью, у которых нет наемных работников, могут получить статус социального предприятия.

Адаптация инвалидов из числа участников специальной военной операции (СВО)

Документ Минтруда предусматривает подготовку предложений по содействию трудоустройству инвалидов из числа участников военной операции на Украине — а именно посредством формирования «индивидуальных профессиональных маршрутов», программ повышения квалификации, а также улучшения имиджа работодателей, которые трудоустраивают инвалидов вследствие военной травмы, и разработки рекомендаций для них. Кроме того, может быть введен особый порядок установления квот для приема на работу инвалидов из числа участников СВО, указано в концепции.

Более половины участников СВО, которые проходят медико-социальную экспертизу, имеют ампутации, из них 80% — ампутации нижних конечностей, сообщали в Минтруде ранее.

Отказ от стереотипов

Безусловно, люди с ограниченными возможностями наряду с пенсионерами, подростками 14–18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также лицами с судимостью входят в широкий круг кадрового резерва страны, считает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Компании, осознавшие это, активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью. Рейтинговое агентство АКРА оценивало максимальный скрытый резерв для рынка труда в России в 7,5 млн человек.

«В первой половине 2024 года и спрос, и медиана предлагаемой зарплаты выросли почти на треть: 179 тыс. вакансий за шесть месяцев текущего года против 136,8 тыс. в тот же период 2023 года, а зарплата по России в целом в вакансиях для людей с ограниченными возможностями здоровья выросла с 52,4 тыс. до 67,6 тыс. руб. соответственно», — отмечает Данина.

Абсолютным лидером по найму людей с ограниченными возможностями в течение последних двух лет являются IT-компании — они размещают почти каждую третью такую вакансию.

Тот факт, что Минтруд увидел в людях с инвалидностью ресурс для восполнения дефицита кадров, дает надежду на то, что в будущем будут снижены социальное неравенство и дискриминация, а также физические и организационные барьеры, которые существуют в обществе сегодня по отношению к таким людям, говорит профессор департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Виктория Антонова.

Помимо предрассудков и стереотипов формированию инклюзии (вовлечению в активную социальную жизнь) мешают и бюрократические нюансы, указывает она. «Мы брали интервью у руководителей HR-подразделений разных компаний. Они говорят: «Вот к нам приходит такой человек, он может быть кондитером, у него есть навыки, мы готовы его взять». А в ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида. — РБК) про него написано, что он может быть только вахтером», — приводит пример Антонова.

«Почему так происходит? А вот потому, что так счел человек, который в социальном сервисе работает. Зачастую ему легче написать такое, чтобы не морочить голову», — категорична эксперт.

Кроме того, проблемой является тот факт, что компании, которые готовы выстраивать инклюзивный наем и принимать на работу людей с ограниченными возможностями сверх существующих квот, не получают поощрений, добавляет Антонова. И если крупному бизнесу в этом плане легче и есть много позитивных примеров, то в среднем бизнесе ситуация — «полное болото». «У них нет ни интереса особого этих людей нанимать, ни желания проверить, нужны ли они вообще или не нужны», — указывает эксперт.