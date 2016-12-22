Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год

Только на выплату процентов по кредитам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд руб. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что лучше бы эти деньги пошли на диверсификацию.
«Закредитованность сектора очень существенная. Она возникла не за один год, ведь ставка привлечения кредитных средств была 10, 11, 12%. Теперь предприятия ОПК как велотренажер: педали крутишь, а не едешь. Потому что средства, которые приходится выплачивать банкам, громадные», — рассказал Борисов.
По его словам, нужно проводить реструктуризацию долговых обязательств, перекредитовываться под более льготные условия.
«Тогда и средств господдержки понадобится меньше», — отметил вице-премьер.
Среди крупнейших оборонных заемщиков можно называть ОСК, ОАК и «Алмаз-Антей», говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «У них самые длинные циклы, а Минобороны рассчитывается только по завершению контрактов. УВЗ, конечно, тоже в этом списке есть, но у него объемы поменьше», — пояснил военный эксперт.
В качестве источника более дешевых кредитов для оборонных предприятий Борисов надеется увидеть опорный банк оборонной промышленности. «Как зампреда правительства, отвечающего за развитие ОПК, меня опорный банк интересует в первую очередь в качестве источника более дешевых кредитов для оборонных предприятий», — сказал он.
19 января глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России и ЦБ определили Промсвязьбанк (ПСБ) в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Таким образом, ПСБ должен минимизировать угрозу западных санкций для других банков, имевших право работать с гособоронзаказом.
Сейчас список таких кредитных организаций засекречен, но по состоянию на 1 ноября прошлого года в него входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк. Из этих банков о намерении передать оборонные активы в Промсвязьбанк официально заявляли Сбербанк и ВТБ. В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов неоднократно заявлял, что Новикомбанк намерен остаться в «обойме» структур, финансирующих предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Руководителем ПСБ был назначен Петр Фрадков. В сентябре Силуанов заявил, что банки, работающие с ОПК, передадут ПСБ кредиты на 1 трлн руб., а также поделятся капиталом.