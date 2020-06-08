Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

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Ограничительные меры, на которые государства пошли для сдерживания пандемии коронавируса SARS-CoV-2, обойдутся мировой экономике в 5,2% ВВП — именно на столько она сократится по итогам в 2020 года. Об этом говорится в в докладе «Перспективы мировой экономики» Всемирного банка.

«Это глубоко отрезвляющий прогноз, поскольку кризис, вероятно, оставит долгосрочные шрамы и создаст серьезные глобальные проблемы», — заявила вице-президент Всемирного банка Джейла Пазарбашиоглу».

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа.

Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны. Причем наибольшее сокращение испытают развитые экономики — их объем упадет на 7%. ВВП развивающихся стран и стран с формирующимся рынком сократится на 2,5%, и это станет первой «всеобъемлющей рецессией в этой группе стран как минимум за 60 лет». отмечается в докладе банка.

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