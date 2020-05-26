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Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%, следует из сообщения агентства (есть у РБК).

В апреле агентство прогнозировало, что падение ВВП России в этом году составит 3,3%.

Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП с этом году. В апреле ожидалось, что этот показатель упадет на 3,9%. Теперь агентство ожидает, что мировой ВВП снизится до 4,6%.

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Экономика
Фото: Роман Пименов / ТАСС

«Наибольший вклад в пересмотр мирового ВВП в 2020 году в сторону понижения вносят развивающиеся страны, за исключением Китая, сейчас мы видим падение ВВП на 5% в Индии и России и на 6-7% в Бразилии и Мексике», — говорится в сообщении агентства.

В апреле Fitch Ratings вдвое ухудшило прогноз падения мирового ВВП в 2020 году: с 1,9% до 3,9%. В сообщении агентства происходящее названо «беспрецедентной рецессией». По словам главного экономиста Fitch Ratings, это падение окажется самым сильным после Второй мировой войны. Его связывают с распространением по миру коронавирусной инфекции COVID-19.

Теги: Fitch, ВВП России, 2020 год
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