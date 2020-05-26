Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%, следует из сообщения агентства (есть у РБК).

В апреле агентство прогнозировало, что падение ВВП России в этом году составит 3,3%.

Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП с этом году. В апреле ожидалось, что этот показатель упадет на 3,9%. Теперь агентство ожидает, что мировой ВВП снизится до 4,6%.

«Наибольший вклад в пересмотр мирового ВВП в 2020 году в сторону понижения вносят развивающиеся страны, за исключением Китая, сейчас мы видим падение ВВП на 5% в Индии и России и на 6-7% в Бразилии и Мексике», — говорится в сообщении агентства.