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Еврокомиссия назвала COVID-19 причиной глубочайшей рецессии в истории ЕС

По данным Еврокомиссии, нынешний кризис приведет к самой сильной рецессии в Европе со времен Великой депрессии
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19, государства Евросоюза (ЕС) ввели настолько жесткие меры, что их экономики в буквальном смысле впали в спячку, сообщается в отчете Еврокомиссии (ЕК).

«Экономическая активность в ЕС практически за одну ночь упала примерно на треть», — отмечают авторы отчета.

В документе прогнозируется, что во втором квартале 2020 года объем ВВП Евросоюза окажется почти на 16% ниже, чем в последнем квартале 2019 года (в первом квартале спад ВВП ЕС в годовом исчислении составил 2,7%), а по итогам года спад составит 7,5%. Таким образом, обвал экономики ЕС будет куда сильнее, чем в 2009 году, когда спад составил 4,3%, и станет наиболее масштабным за всю историю ЕС.

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Более того, по данным ЕК, нынешний кризис приведет к рецессии, глубже которой в Европе не было со времен Великой депрессии.

«Учитывая серьезность нынешнего беспрецедентного мирового шока, совершенно ясно, что ЕС вступил в самый глубокий экономический спад в своей истории. Оценочное падение годового реального ВВП в 2020 году превысит амплитуду самых глубоких рецессий в истории ЕС, включая первый нефтяной кризис (1973–1975) и мировой финансовый кризис, однако все же останется меньше пикового падения во время Великой депрессии», — говорится в отчете.

Еврокомиссия предсказала России падение ВВП вдвое больше санкционного
Экономика
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В 2021 году экономика ЕС, как следует из прогноза ЕК, начнет восстанавливаться, однако ВВП Евросоюза за следующий год вырастет лишь на 6,1%, что не позволит полностью компенсировать понесенные во время борьбы с COVID-19 потери. По оценке аналитиков, к концу 2021 году ВВП ЕС останется на 3% ниже уровня, на который должен был выйти по предыдущему прогнозу ЕК.

Согласно новому прогнозу ЕК, ВВП России в 2020 году сократится на 5%, что станет худшим результатом с 2009 года и более чем вдвое превысит спад 2015 года, когда причиной ухудшения ситуации в экономике стали введенные Западом санкции.

Автор: Евгений Калюков
Теги: рецессия, Евросоюз, коронавирус
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