Еврокомиссия назвала COVID-19 причиной глубочайшей рецессии в истории ЕС

По данным Еврокомиссии, нынешний кризис приведет к самой сильной рецессии в Европе со времен Великой депрессии

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Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19, государства Евросоюза (ЕС) ввели настолько жесткие меры, что их экономики в буквальном смысле впали в спячку, сообщается в отчете Еврокомиссии (ЕК).

«Экономическая активность в ЕС практически за одну ночь упала примерно на треть», — отмечают авторы отчета.

В документе прогнозируется, что во втором квартале 2020 года объем ВВП Евросоюза окажется почти на 16% ниже, чем в последнем квартале 2019 года (в первом квартале спад ВВП ЕС в годовом исчислении составил 2,7%), а по итогам года спад составит 7,5%. Таким образом, обвал экономики ЕС будет куда сильнее, чем в 2009 году, когда спад составил 4,3%, и станет наиболее масштабным за всю историю ЕС.

Более того, по данным ЕК, нынешний кризис приведет к рецессии, глубже которой в Европе не было со времен Великой депрессии.