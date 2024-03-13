Аналитики предсказали усиление «разбалансировки» региональных бюджетов

Риски для «разбалансировки» региональных бюджетов — а именно роста дефицита и госдолга — в 2024 году усилятся, считают в «Эксперт РА». Пока бюджеты сохраняют устойчивость, хотя долговые обязательства достигли максимума за 10 лет

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Внешние риски, напряженность на рынке труда и инфляционные ожидания будут оказывать давление на развитие экономик регионов и финансовую устойчивость их бюджетов в 2024 году. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре «Итоги 2023 года: региональные бюджеты и экономика второй год под санкциями» (РБК ознакомился с материалом).

«Разбалансировка региональных бюджетов в целом усилится», — прогнозируют в агентстве. Аналитики ожидают продолжения роста долгов регионов и увеличения дефицита. Впрочем, у регионов есть «запас прочности» в виде накопленных на конец 2023 года остатков на счетах в размере 2,9 трлн руб., и это может сгладить эффект негативных тенденций, следует из обзора.

Рекордный долг

Региональный госдолг в 2023 году продолжил расти, его объем увеличился на 14,4% в годовом выражении и составил 3,2 трлн руб., что является максимальным значением за последние десять лет, указывается в обзоре. Рост долговых обязательств был обусловлен тем, что регионы привлекали инфраструктурные бюджетные кредиты на проекты, важные для экономики и социальной сферы, а также специальные казначейские кредиты. Они выдаются на длительный срок и имеют низкую стоимость обслуживания (3% годовых). Кроме того, субъекты брали бюджетные кредиты на опережающее финансирование расходных обязательств — эти ссуды должны быть погашены до 30 апреля 2024 года за счет межбюджетных трансфертов.

«Несмотря на увеличение регионального госдолга [в номинальном выражении], долговая нагрузка не приросла, так как поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличивались более опережающими темпами, чем долг, и составила 20,7%», — подчеркивает «Эксперт РА». Долговая нагрузка определяется отношением размера долга к налоговым и неналоговым (собственным) доходам региона.

Общая долговая нагрузка региональных бюджетов сохраняется на уровне 21% с 2022 года (для сравнения: в 2021 году она была выше — 27%). Среди всех регионов по итогам 2023 года наименьшие значения показателя сложились в Сахалинской области — 1,8%, а самые высокие — в Мордовии — 93,9%. Несмотря на то что в Мордовии традиционно уровень долговой нагрузки один из максимальных, за 2023 год он снизился на 4,3 процентного пункта, отмечает «Эксперт РА».

В то же время в номинальном выражении рост долга произошел в большинстве регионов, и только 11 субъектов продемонстрировали его снижение. Лидером по приросту стал Ямало-Ненецкий автономный округ, совокупный долг которого увеличился в десять раз в связи с выдачей государственной гарантии почти на 10 млрд руб. (для строительства детских садов и школ). По снижению долговых обязательств лидирует Ненецкий автономный округ, где они сократились на 23% за счет амортизации облигаций.

Эффект списания кредитов

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, кроме инфраструктурных. По его словам, такая мера сохранит субъектам 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год, эти средства должны быть направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурных проектов. Вместе с тем пакет инфраструктурных бюджетных кредитов регионам со следующего года будут наращивать не менее чем на 250 млрд руб. ежегодно, заявил президент.

Списание может составить около 1,25 трлн руб., оценивает старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин. «Их спишут не за один год, списание будет приурочено к реинвестированию этих денег в инфраструктуру. Регионы должны будут постепенно инвестировать эти средства», — поясняет он.

Регионы планируют продолжить получать бюджетные кредиты на финансирование инфраструктурных проектов, что, скорее всего, обеспечит сохранение долговой нагрузки по итогам года на текущем уровне, считает замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин. А двузначные ставки по коммерческим кредитам, которые сохранятся в течение всего года, будут ограничивать регионы в привлечении коммерческого долга, говорит он.

В 2023 году на облигационный рынок выходили только пять регионов (Новосибирская, Ульяновская, Магаданская области, Башкирия и Москва), указывают в «Эксперт РА».

В 2024 году показатель долговой нагрузки субъектов не изменится, ожидают в агентстве. В номинальном выражении сумма регионального долга, по их прогнозу, увеличится до 3,4 трлн руб.

Рост дефицита

Общие доходы региональных бюджетов по итогам 2023 года увеличились почти на 10%. В частности, налоговые и неналоговые доходы выросли на 16%, тогда как межбюджетные трансферты снизились на 11%. Расходы бюджетов увеличились на 11,2%, однако они все-таки росли более высокими темпами по сравнению с доходами, что привело к исполнению бюджетов с дефицитом, указывают аналитики. Агрегированный дефицит региональных бюджетов составил 0,2 трлн руб. Это существенно ниже, чем ранее прогнозировало «Эксперт РА». В майском обзоре, посвященном регионам, аналитики агентства ожидали агрегированный дефицит региональных бюджетов по итогам 2023 года на уровне 1,9 трлн руб.

В 2024 году дефицит может составить примерно 0,4 трлн руб., следует из обзора. На объеме поступления доходов, особенно в сырьевых регионах, может сильно сказаться неопределенность в макроэкономической и геополитической обстановке, указывает руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских. «У нефтегазовых регионов есть риск недополучения запланированных доходов в связи с возможностью сокращения мировых цен на нефть и ростом санкционного давления на российский нефтегазовый сектор», — предупреждает она.

На фоне того, что межбюджетные трансферты вряд ли будут увеличиваться в 2024 году (согласно закону о бюджете, они сократятся на 0,16%), рост поступлений регионов по собственным налоговым и неналоговым доходам замедлится и составит около 5–7%, прогнозируется в обзоре.

На региональные финансы влияет также и «перегретый» рынок труда: рост спроса на рабочую силу наблюдается в большинстве регионов, указывают авторы. «В ближайшие годы ожидать значимого улучшения на рынке труда не приходится, в том числе и в связи с демографической ямой», — подчеркивают аналитики. Повышение производительности труда, призванное смягчить риски нехватки кадров, требует автоматизации, высокотехнологичного оборудования, значительная часть которого не выпускается в России, напоминают они.

Планы и фактическое исполнение

Сценарий «Эксперт РА» не учитывает планов, озвученных президентом в послании Федеральному собранию, предупреждает Дерюгин. Среди них помимо снижения долговой нагрузки регионов есть и инициативы, связанные с повышением зарплат бюджетникам и мероприятиями в социальной сфере. В частности, президент объявил о запуске со следующего года программы «Земский работник культуры», разработке новой программы расселения из аварийного жилья и капремонте детских садов и школ.

«Соответственно, у регионов расходы будут расти быстрее доходов и быстрее инфляции. Вопрос в том, в какой мере этот рост будет компенсирован за счет федерального бюджета», — говорит он. По мнению эксперта, финансирование этих инициатив будет в большей части, но не полностью вестись за федеральный счет. При этом сэкономить на инвестициях у региональных властей не получится, задачу роста инвестиций президент также поставил, указывает он. В результате, допускает Дерюгин, есть риск получить «существенный дисбаланс» региональных бюджетов.

Согласно утвержденным параметрам региональных бюджетов, совокупный дефицит по итогам 2024 года может достигнуть порядка 1,9 трлн руб., указывает Цыпкин. Ожидается, что совокупные доходы в 85 субъектах за 2024 год составят 18,3 трлн руб., в то время как расходы — 20,2 трлн руб. Профицит бюджета запланирован только в пяти регионах: Костромской, Смоленской областях, Карачаево-Черкесии, Карелии и Республике Алтай.

Но утвержденные в начале года параметры бюджетов зачастую очень консервативны и могут не учитывать весь объем безвозмездных поступлений или налоговых и неналоговых доходов, которые регионы получат в течение года, признает Цыпкин. «Расходы также могут быть исполнены не полностью. По этим причинам запланированный совокупный дефицит бюджетов, скорее всего, не исполнится», — полагает он.