Власти Техаса сообщили о переговорах с Россией о сокращении добычи нефти

Представитель правительства штата Техас Райан Ситтон в своем Twitter сообщил о том, что провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком касательно сокращения добычи нефти.

Вечером 2 апреля Ситтон оставил следующее сообщение на своей странице в социальной сети: «Только что у меня был отличный разговор с Новаком. При том, что обычно мы являемся конкурентами, мы согласились с тем, что ситуация с коронавирусом требует беспрецедентного уровня международного сотрудничества. Обсудили мы сокращение ежедневной добычи нефти на 10 млн баррелей. Намерен вскоре поговорить с принцем Саудовской Аравии Абдулазизом бин Салманом».

РБК направил запрос представителю российского Минэнерго.

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