ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

По базовому прогнозу, коронавирус и введенные ограничительные меры нанесут основной удар экономике в первом полугодии. Однако к осени, когда финансовые резервы будут исчерпаны, может возникнуть угроза второй волны пандемии

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Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием. Об этом говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды» (*pdf) департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

«Нельзя исключать второй волны вспышки эпидемии коронавируса к концу 2020 года с началом нового сезона простудных и респираторных заболеваний. Помимо прочего этому может способствовать «истощенность» экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса», — говорится в прогнозе.

Основным сценарием развития ситуации с коронавирусом эксперты ЦБ считают все же затухание пандемии. «Наиболее острая фаза влияния распространения коронавируса на мировую экономику, возможно, составит около двух кварталов», — полагают авторы бюллетеня. Этому поспособствуют несколько причин, в частности наступление теплого сезона, когда распространение болезни замедлится, совершенствование мер противодействия вирусу и укрепление сотрудничества между странами.

Согласно базовому сценарию аналитиков ЦБ, основной удар по мировой экономике из-за коронавируса будет нанесен в первом полугодии 2020 года. Последствия пандемии коронавируса оказались более тяжелыми, чем последствия других глобальных вспышек заболеваний в этом веке — атипичной пневмонии SARS в 2003 году и ближневосточного респираторного синдрома MERS в 2015-м. Тогда их последствия для мирового экономического развития оценивались в 0,1–0,2 и менее 0,05 п.п. соответственно. Этому помимо медицинских показателей способствуют расширившиеся с тех пор транспортные и экономические связи между странами.

«В целом пик краткосрочных и сильных по своему негативному эффекту явлений для всей мировой экономики ожидается в конце первого квартала — во втором квартале. При этом вторичные эффекты (такие как рост финансовой нагрузки на бюджет в связи с покрытием расходов в здравоохранении, продолжительное отсутствие работы для части населения) могут продолжить оказывать воздействие и в третьем квартале», — заключили в ЦБ.