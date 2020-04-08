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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

По базовому прогнозу, коронавирус и введенные ограничительные меры нанесут основной удар экономике в первом полугодии. Однако к осени, когда финансовые резервы будут исчерпаны, может возникнуть угроза второй волны пандемии
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием. Об этом говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды» (*pdf) департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

«Нельзя исключать второй волны вспышки эпидемии коронавируса к концу 2020 года с началом нового сезона простудных и респираторных заболеваний. Помимо прочего этому может способствовать «истощенность» экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса», — говорится в прогнозе.

Основным сценарием развития ситуации с коронавирусом эксперты ЦБ считают все же затухание пандемии. «Наиболее острая фаза влияния распространения коронавируса на мировую экономику, возможно, составит около двух кварталов», — полагают авторы бюллетеня. Этому поспособствуют несколько причин, в частности наступление теплого сезона, когда распространение болезни замедлится, совершенствование мер противодействия вирусу и укрепление сотрудничества между странами.

Согласно базовому сценарию аналитиков ЦБ, основной удар по мировой экономике из-за коронавируса будет нанесен в первом полугодии 2020 года. Последствия пандемии коронавируса оказались более тяжелыми, чем последствия других глобальных вспышек заболеваний в этом веке — атипичной пневмонии SARS в 2003 году и ближневосточного респираторного синдрома MERS в 2015-м. Тогда их последствия для мирового экономического развития оценивались в 0,1–0,2 и менее 0,05 п.п. соответственно. Этому помимо медицинских показателей способствуют расширившиеся с тех пор транспортные и экономические связи между странами.

«В целом пик краткосрочных и сильных по своему негативному эффекту явлений для всей мировой экономики ожидается в конце первого квартала — во втором квартале. При этом вторичные эффекты (такие как рост финансовой нагрузки на бюджет в связи с покрытием расходов в здравоохранении, продолжительное отсутствие работы для части населения) могут продолжить оказывать воздействие и в третьем квартале», — заключили в ЦБ.

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Говоря о влиянии пандемии на российскую экономику, аналитики ЦБ отметили, что оно оказывается через несколько каналов. Среди них — сокращение спроса на российскую продукцию в мире, перебои с поставками импортных комплектующих и ухудшение ситуации на финансовых рынках из-за бегства капитала.

После того как инфекция начала распространяться в России, большее влияние на экономику стали оказывать принятые властями профилактические меры. «Макроэкономический эффект несет не столько сама пандемия, сколько меры, направленные на предотвращение ее распространения: отмена публичных мероприятий, ограничение передвижений, карантины», — отмечают в ЦБ.

Основной задачей государства в этих условиях аналитики считают стабилизацию экономической активности, прежде всего в сфере услуг. «При этом целесообразна не столько поддержка спроса на этом этапе, сколько компенсация части выпадающих доходов и помощь в снижении расходов, в том числе путем реструктуризации кредитов», — полагают авторы бюллетеня.

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По данному ранее прогнозу Всемирной торговой организации (ВТО), падение объема мировой торговли в текущем году из-за пандемии может составить более 30%. По прогнозу ВТО, спад в текущем году может превысить масштабы сокращения торговли, наблюдаемые в 2008–2009 годах в период глобального финансового кризиса.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Центробанк, коронавирус, экономика
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