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Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»
В Киеве заявляют о намерении оспорить в суде решение немецких властей сделать исключение из директивы ЕС для «Газпрома»
Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка на конференции «Торговые войны: искусство защиты», сообщает «Европейская правда».

В соответствии с директивой Еврокомиссии одна компания не может быть владельцем газопровода и одновременно прокачивать по нему газ (как это намерен делать «Газпром»). Однако, как ранее сообщало издание Bild, ХДС/ХСС и СДПГ подготовили законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» может быть сделано исключение, поскольку следует учитывать инвестиции, вложенные в проект за несколько предыдущих лет.

Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

По мнению Качки, такая поправка будет напрямую противоречить решению Еврокомиссии, а потому Украина или Польша ее обжалует. «Россия же стремится сохранить устаревшую модель отношений — и это путь в никуда. Это динозавр, который сопротивляется, но его конец неизбежен», — сказал украинский торговый представитель.

В качестве довода, что подобная тактика может быть успешной, Качка привел судебный спор по поводу трубопровода Opal, который проходит через территорию Польши. «Газпрому» разрешили использовать 90% мощностей трубы, однако Европейский суд отменил это решение по требованию Польши.

В конце октября Энергетическое агентство Дании дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу страны. Таким образом, Дания стала последней страной, согласовавшей маршрут трубопровода для «Газпрома».

РБК направил запрос в «Газпром».

Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

«Северный поток-2» — это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Компания — оператор этого газопровода Nord Stream 2, подконтрольная «Газпрому», добивалась разрешения Дании 2,5 года — с апреля 2017 года. За это время разрешения уже выдали Россия, Германия, Финляндия и Швеция, через морские территории которых также будет идти газопровод.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Северный поток 2», Германия, Украина
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