Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

По словам Гончарука, важно, чтобы страны — участницы Евросоюза «объясняли своим гражданам негативные последствия «Северного потока — 2» для энергобезопасности Европы». Рейнсал, в свою очередь, отметил важность затронутой темы и согласился, что необходимо скоординировать действия стран, чтобы помешать строительству газопровода.

В конце октября Дания разрешила строительство в своих водах участка трубопровода. Она стала последним государством — членом ЕС, которое согласовало маршрут «Северного потока — 2». В Кремле при этом отметили, что газопровод мог быть построен и без разрешения Дании, которое было «не жизненно важным для проекта». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение Дании ослабляет всю Европу, отметив, что строительство трубопровода повлияет и на геополитическую безопасность региона.

«Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Его мощность составляет 55 млрд куб. м газа в год.