Белоусов связал падение рубля с политикой и назвал его конъюнктурным

Ослабление курса рубля «пока» не является предметом для беспокойства, считает помощник президента России Андрей Белоусов. Об этом он заявил после первого заседания рабочей группы по отбору и оценке инвестпроектов, передает корреспондент РБК.

«Рубль не вышел из зоны комфорта для нашей промышленности, в том числе обрабатывающей, связанной с поддержкой импортозамещения», — отметил Белоусов. ​«Это чисто конъюнктурная история, связанная с известными политическими событиями», — добавил он.

В четверг Франция, США, Германия и Канада в совместном заявлении выразили полное доверие выдвинутым Лондоном обвинениям в адрес России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На фоне этого курс рубля по отношению к евро и доллару вновь установил рекордные значения. Евро впервые за четыре месяца пробил отметку в 80 руб., достигнув максимального значения за 2,5 года, доллар достигал пика на уровне 69,35 руб.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, помимо новых деталей в «деле Скрипалей», увидел также причины волатильности рубля в ожидании нового пакета санкций, предположив, что этот этап ограничений «будет болезненным».

Такое же объяснение изменениям курса дал и министр финансов, вице-премьер Антон Силуанов. Он также отметил среди причин недооцененности рубля нестабильность на рынках стран с развивающейся экономикой, в том числе Турции, ЮАР и Аргентины.