Минфин выступил против увеличения трат из ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн руб.

Минфин выступил против увеличения трат из ФНБ почти на треть

Минфин не готов поддержать увеличение лимита трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 4,2 трлн до 6 трлн руб., сообщила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова в интервью ТАСС.

По ее словам, подобное решение должен принимать президент, так как лимит утверждает именно он. Окладникова подчеркнула, что возвратность средств, взятых из фонда, длинная, грейс-период действует для большинства проектов.

«Это крупные и тяжелые с точки зрения окупаемости проекты, из-за чего они и финансируются из Фонда национального благосостояния. Увеличение до 6 триллионов с учетом сегодняшнего остатка в ФНБ мы пока не готовы поддержать», — сказала она.

Кроме того, замминистра отметила, что установленный лимит еще не был использован. «Увеличение возможных трат будет означать, что в ФНБ останется меньше свободных средств, соответственно, наша «подушка безопасности» станет меньше», — пояснила она.

Условием для повышения лимита трат из фонда Окладникова назвала его пополнение, которое, в свою очередь, предполагает дополнительные нефтегазовые доходы сверх базовых.

В мае «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника сообщили, что Минэкономразвития предложило правительству повысить лимит использования средств ФНБ до 6 трлн руб. По словам собеседника газеты, дополнительные средства могли бы пойти на финансирование стратегических проектов для страны.

Чиновник отметил, что лимит еще не исчерпан, однако средства уже распределены по конкретным проектам, и запрос от компаний на увеличение инвестиций есть.

В феврале первый замглавы Минэкономики Илья Торосов рассказал РБК, что власти в этом году профинансируют из ФНБ проекты на сумму 880 млрд руб. Из них 392 млрд пойдут на строительство крупнейшего в стране завода «Газпрома» по сжижению газа в Усть-Луге, еще 2 млрд будут выделены на ж/д инфраструктуру в Нижегородской и Краснодарской агломерациях, проекты развития городских электричек. В 2025 году правительству поручено выделить не менее 300 млрд руб. из ФНБ на строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.