WP узнала о сокращении импорта США из Китая почти на четверть

Американские компании, включая HP и Lego, стремятся сократить зависимость от китайских поставщиков и переориентировать свои поставки, чтобы избежать риска быть «зажатыми» между конкурирующими сверхдержавами, пишет WP

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Импорт США из Китая сократился на 24% за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — американские компании стремятся снизить свою зависимость от китайских поставщиков. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По данным газеты, тарифы США примерно на две трети китайских товаров, введенные еще при администрации Дональда Трампа, привели к сокращению новых заказов. Помимо этого рост зарплат китайских фабричных рабочих подрывает одно из конкурентных преимуществ Китая. Коммерческие связи Вашингтона и Пекина также были охлаждены китайскими ограничениями в отношении частных компаний и осторожным подходом Пекина к администрации Джо Байдена, пишет WP.

При президенте Дональде Трампе США повысили тарифы и пошлины для китайских компаний. Байден изменять торговую политику в отношении КНР не стал. В 2020 году товарооборот США и Китая составил $612 млрд, товарооборот Китая и России за тот же год — $107,7 млрд.

Такие компании, как HP, Stanley Black & Decker и Lego, входят в число компаний, которые переориентировали линии поставок для американских потребителей, чтобы избежать риска оказаться между конкурирующими экономиками Китая и США, а также в рамках долгосрочной стратегии по производству товаров ближе к потребителям, отмечает издание.

HP Inc. планирует производить больше своих ноутбуков для бизнеса в Мексике, одновременно наращивая производство потребительских моделей в Таиланде. В то же время компания сохраняет присутствие в Китае, располагая 12 тыс. китайских поставщиков и ведущим центром исследований и разработок в Шанхае.

«Одним из ключевых уроков последних трех лет является необходимость дополнительной гибкости, и все большее число клиентов требуют производства из нескольких источников», — заявил изданию представитель HP.

Производитель игрушек Lego также сокращает поставки из Китая в США. По данным S&P Global, в период с 2015 года по 2017 год в среднем почти 18% продукции компании в США ежегодно поступало из Китая. В 2022 году этот показатель снизился всего до 3%. На долю Мексики сейчас приходится 70%.

По словам высокопоставленного чиновника в Минфине США, общая сумма импорта из Китая с поправкой на инфляцию все еще остается «значительной и близкой к рекордно высокому показателю».

Администрация президента США Джо Байдена стремится заверить китайское правительство в том, что Вашингтон хочет лишь «снизить риски», переместив важнейшие линии поставок на американскую территорию или в союзные страны.

На сегодняшний день главным торговым партнером США является Мексика.

Помимо этого Вьетнам и Таиланд становятся привлекательными для компаний, стремящихся диверсифицировать свою деятельность за пределами Китая, оставаясь при этом в азиатском регионе. Индия уже привлекает внимание таких американских производителей, как Apple, которая планирует увеличить там производство iPhone.

Несмотря на это, Китай остается мировым производителем, на долю которого приходится 31% мировой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, по сравнению с 17% США, занимающих второе место, заключает WP.