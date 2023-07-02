Глава ЦРУ назвал глупостью разделение экономик США и Китая

Директор ЦРУ Бернс заявил, что экономики США и Китая глубоко зависят друг от друга, потому вместо разрыва экономических связей следует диверсифицировать цепочки поставок и защищать технологическое преимущество

Китайский юань и доллар США (Фото: Costfoto / NurPhoto / Getty Images)

Экономики США и Китая глубоко зависят друг от друга, а потому следует диверсифицировать свои цепочки поставок, защищать технологические преимущества и инвестировать в промышленность, а не разрывать экономические связи, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс во время лекции в британском фонде Дитчли.

Бернс подчеркнул, что ни одна страна в мире не хочет оказаться во власти одного поставщика по вопросу импорта важнейших полезных ископаемых и технологий. Он пояснил: «Решение заключается не в том, чтобы отделяться от экономики, подобной китайской, что было бы глупо, а в разумном снижении рисков и диверсификации».

«Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью», — добавил глава ЦРУ.

В конце июня США и ЕС подтвердили готовность продолжить сотрудничество с Китаем как в областях, представляющих общий интерес, так и по «вызовам, за которые КНР несет глобальную ответственность».

Президент США Джо Байден в марте прошлого года говорил, что экономика Китая гораздо больше связана с Западом, нежели с Россией. Об этом он заявил в контексте обсуждения вероятной помощи Пекина Москве в проведении военной операции на Украине. «На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому я надеюсь, что он не станет вмешиваться», — сказал Байден.

Тогда же он рассказал, что в ходе недавнего разговора с лидером Китая Си Цзиньпином не выдвигал ему каких-либо угроз, однако «четко объяснил», каковы будут последствия в случае оказания поддержки России в контексте украинских событий.