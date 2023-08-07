Аналитики увидели риски роста расходов на госдолг из-за изменений климата

59 стран мира могут столкнуться с проблемами в обеспечении своего долга в случае развития негативного сценария с увеличением выброса углерода, заявили британские ученые. ООН предупреждала о движении планеты к «климатическому аду»

Фото: Peter Andrews / Reuters

Около 60 стран в течение следующих десяти лет столкнутся с ростом расходов на обслуживание своего долга из-за неспособности ограничить выбросы углерода, что приведет к снижению их кредитных рейтингов, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Университета Восточной Англии и Кембриджского университета. Оно было опубликовано в журнале Management Science. Ученые изучали влияние климатических проблем на экономику и текущие суверенные кредитные рейтинги.

«Наши результаты подтверждают идею о том, что отсрочка «зеленых» инвестиций увеличит стоимость заимствований для стран, что приведет к увеличению стоимости корпоративного долга», — сказала одна из исследовательниц Патриция Клусак.

В числе стран, кредитные рейтинги которых могут снизиться, окажутся Китай, Индия, США и Канада.

Исследование было основано на применении моделей искусственного интеллекта: они соединили существующие рейтинги агентства S&P Global с экономическими моделями климата и собственными оценками риска стихийных бедствий S&P для создания новых рейтингов при различных климатических сценариях. Сейчас рейтинговые агентства признают риски для экономик из-за изменений климата, но не пытаются выразить их в количественной форме.

Понижение рейтинга для 59 стран было рассчитано исходя из сценария выбросов RCP 8.5 (Representative Concentration Pathways — траектория концентрации парниковых газов), который предполагает дальнейший рост объема выбросов и отказ от мер по их сокращению, это один из наихудших вариантов развития ситуации. Reuters для сравнения отмечает, что с января 2020 года по февраль 2021 года во время пандемии COVID-19 были понижены рейтинги 48 стран.

В прошлом ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш назвал последние восемь лет самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что планета находится на «шоссе в климатический ад». В марте климатологи из ООН призвали как можно быстрее принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации планеты к антропогенному изменению климата, чтобы предотвратить срабатывание «климатической бомбы».