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Гутерриш досрочно назвал июль самым жарким месяцем за время наблюдений

Генсек ООН: не нужно ждать конца июля, чтобы сказать, что он стал самым жарким в истории
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Первые три недели июля были самым жарким трехнедельным периодом за всю историю наблюдений, говорится в материале, опубликованном на сайте Всемирной метеорологической организации.

«Нам не нужно ждать конца месяца <...>. Июль 2023 года побьет рекорды по всем показателям», — заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

«Согласно опубликованным сегодня данным, в июле уже наблюдался самый жаркий трехнедельный период за всю историю наблюдений; три самых жарких дня за всю историю наблюдений; и самые высокие температуры океана за все время для этого времени года», — продолжил генсек ООН.

По его словам, для обширных районов Северной Америки, Азии, Африки и Европы это лето стало жестоким. «Для всей планеты это катастрофа. И для ученых однозначно, что виноваты люди», — заключил Гутерриш.

Он также отметил, что эти данные полностью согласуются с прогнозами и предупреждениями ученых, а единственным сюрпризом является скорость изменений климата.

В 2021 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что в июле общемировая температура достигла рекордных значений за все 142 года метеонаблюдений.

По данным ведомства, в том месяце общая температура поверхности Земли и океана была на 0,93 градуса Цельсия выше среднего значения в XX веке, которое составило 15,8 градуса. Температура июля 2021 года на 0,01 градуса превысила предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

В Северном полушарии, где расположено 67,3% суши, температура поверхности Земли превысила среднее значение на 1,54 градуса по Цельсию и превзошла рекорд от 2012 года.

По данным NOAA, в Азии зафиксирован самый жаркий июль за всю историю наблюдений: был побит рекорд, установленный в 2010 году. В Европе июль 2021 года стал жарче июля 2010-го — предыдущий максимум, затем такая же температура была достигнута в 2018 году.

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ООН изменение климата Антониу Гутерриш
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