Дума приняла закон о мерах в экономике при проведении военных операций

Закон предусматривает, что юрлица не смогут отказаться от контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если последние связаны с проведением операций за рубежом

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В заключительный день весенней сессии Государственная дума приняла поправки по вопросу обеспечения Вооруженных сил России в период проведения контртеррористических и иных операций за рубежом, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности парламента.

Изменения вносятся в федеральный закон «Об обороне» и в Трудовой кодекс. Первый дополнится новой статьей, согласно которой для обеспечения проведения российскими войсками операций за пределами страны правительство может «принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики».

Как говорится в пояснительной записке, подразумевается введение таких мер для обеспечения «потребности в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами». Для этого, особенно в условиях зарубежных санкций, требуется «сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики», дозагрузив мощности оборонно-промышленного производства, а также обеспечив его необходимыми ресурсами.

Поэтому федеральные власти смогут вводить спецмеры в экономике и определять порядок финансирования и материально-технического обеспечения мероприятий, необходимых для реализации таких мер региональными, местными органами самоуправления и организациями. При этом юрлица не смогут отказываться от контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа в случае, если они будут связаны с обеспечением проведения операций за рубежом.

В ТК в связи с этой поправкой вносятся изменения, касающиеся порядка и условий привлечения к работе сотрудников в условиях спецмер, продолжительности рабочего времени, в том числе ночью и в нерабочие дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Законопроект был внесен в Думу правительством 30 июня. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать глава государства.

Читайте на РБК Pro Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro В какой банк положить ₽1 млн на год: топ-10 депозитных ставок этого лета В какой банк положить ₽1 млн на год: топ-10 депозитных ставок этого лета Статьи Pro Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Каким будет курс рубля к концу 2022 года? Pro x The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Статьи

Накануне, 5 июля, Дума приняла в окончательном чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которые принимают участие в военной операции России на Украине. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, участвующих в военной операции. Военнослужащие, участвующие в спецоперации, получили право на статус ветеранов в конце марта.