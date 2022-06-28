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Город ,  
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Ефимов раскрыл число инвесторов, арендовавших у Москвы земли за 1 рубль

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Москва в рамках антикризисных мер передала в аренду инвесторам четыре земельных участка по льготной ставке 1 руб. в год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В марте 2022 года столичные промышленные предприятия по решению правительства Москвы получили возможность арендовать землю у города по льготной ставке 1 руб. в год. Воспользоваться данной мерой можно как при создании новых, так и при расширении существующих производств. Власти рассчитывают, что это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест и наладить выпуск необходимой для города продукции.

По словам Ефимова, мера оказалась востребованной. «Правительство Москвы подписало уже четыре договора о предоставлении участков инвесторам на льготных условиях. В итоге в городе построят новый корпус для предприятия — разработчика электронных компонентов, производство кондитерских изделий, приборостроительный комплекс и комплекс по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники», — уточнил вице-мэр.

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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

В проекты, по словам Ефимова, будет вложено 10 млрд руб., их реализация позволит создать более 2 тыс. рабочих мест.

Москва предоставляет землю в аренду за 1 руб. в год для масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Данный статус могут получить инвестиционные проекты по освоению свободных городских земель, направленные на увеличение количества рабочих мест и рост инвестиций в экономику столицы. Для их реализации столичное правительство предоставляет участки в аренду без проведения торгов.

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Фото:пресс-служба КЭПиИЗО

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Промышленным предприятиям Москвы доступны и другие виды поддержки, напоминают в столичном Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений (КЭПиИЗО). В частности, предприятия могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестпрограмм, а также строительство нежилых объектов. Для этого им нужно обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. В марте в фонд на эти меры было направлено 20 мдрд руб. Еще одной мерой поддержки стало снижение ставки по льготным кредитам для предприятий и организаций нефинансового сектора экономики с 11% до 9%, для компаний стройотрасли — с 12% до 9%. Это касается как новых кредитов, так и одобренных ранее, пояснили в КЭПиИЗО.

Теги
Москва Аренда земельные участки льготы промышленность Владимир Ефимов

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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