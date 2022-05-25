Вице-мэр Ракова назвала объемы закупок лекарств по офсетным контрактам
Москва закупила по офсетным контрактам лекарства на 2022 год почти на 1,3 млрд руб. На 600 млн руб. лекарственные средства в рамках контрактов уже поставлены в столичные медучреждения. Такие данные привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В 2017 году Москва первой из всех российских регионов стала заключать офсетные контракты с инвесторами в сфере производства фармацевтической продукции, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь. Сегодня мы лидеры в этой области — заключено пять таких контрактов, что в том числе помогает нам в полной мере реализовывать все принятые ранее программы в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения», — сообщила заммэра.
По ее словам, в рамках контрактов с начала 2022 года в медорганизации департамента здравоохранения Москвы уже поставлено около 85 тыс. упаковок различных лекарственных средств на сумму около 600 млн руб. Препараты были поставлены по таким нозологиям, как рассеянный склероз, онкология и онкогематология, неврология, ревматология и другие, уточнила вице-мэр. «Всего различных лекарственных средств и медицинских изделий на 2022 год по офсетным контрактам закуплено почти на 1,3 млрд руб.», — отметила Ракова.
Офсетный контракт — долгосрочный договор поставки со встречными инвестиционными обязательствами. Другими словами, инвестор открывает в городе новое производство, а город гарантирует, что будет покупать его продукцию в течение нескольких лет, объясняют столичные власти.
Ракова пояснила, что в рамках программы по локализации фармацевтического производства в Москве созданы несколько дополнительных производственных площадок по выпуску лекарственных препаратов и медицинских изделий, при этом производители обязуются обеспечить поставку продукции не менее заранее оговоренных объемов.
В настоящее время поставки лекарственных средств и медизделий в рамках офсетных контрактов для нужд московского здравоохранения осуществляет ЗАО «Биокад» и ООО «Гемамед». В течение 2022–2023 годов к нему присоединятся ООО «Р-Опра» и Московский эндокринный завод. Также в Москве подписан офсетный контракт на поставку детского питания и питания для беременных женщин для городских молочно-раздаточных пунктов.