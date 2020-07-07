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Пандемия коронавируса ,  
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Счетная палата проверит работу госорганов по поддержке граждан в пандемию

В том числе аудиторы оценят траты из ФНБ в рамках мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями, выплаты врачам за работу с коронавирусными больными и проверят средства, выделенные на закупку аппаратов ИВЛ

Счетная палата расширила план проверок на 2020 год и включила в него мероприятия по анализу эффективности работы государственных органов в период пандемии. В частности, аудиторы проверят траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках мер по борьбе с последствиями коронавируса. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

Среди запланированных контрольным ведомством мероприятий проверка доплат врачам и медработникам за работу с пациентами с COVID-19, проверка средств, выделенных на закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, метод насыщения крови кислородом), теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Счетная палата также намерена оценить, насколько эффективным было выделение средств бюджета на поддержание рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в период пандемии. В поле зрения аудиторов попадут и государственная гарантийная поддержка отраслей экономики, а также программа внутренних и внешних займов России в контексте антикоронавирусных мер. Помимо этого, Счетная палата проведет мониторинг использования средств ФНБ в рамках усилий по борьбе с распространением коронавируса и его последствиями для экономики.

Помимо этого, контрольное ведомство запланировало еще ряд мероприятий в 2020 году. В их числе анализ влияния межбюджетных трансфертов на исполнение нацпроектов и послания президента Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января. Также Счетная палата проведет анализ приоритетных мер социально-экономической политики и оценит эффективность системы обязательного медицинского страхования.

В апреле министр финансов Антон Силуанов оценивал общий объем фискальной поддержки экономики в более чем 6,5% ВВП России. Меры по сдерживанию распространения коронаввируса и ликвидация последствия для экономики, в том числе прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки, острочки по налогам и гарантийная поддержа потребуют около 2,8% ВВП, отмечал министр.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Счетная палата РФ, коронавирус
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