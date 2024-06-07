Путин назвал десять структурных изменений в экономике России, к которым стремятся власти, — от изменения структуры импорта и экспорта до борьбы с неравенством

Владимир Путин (Фото: Сергей Отрошко / Фонд Росконгресс)

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о десяти структурных изменениях, которые Россия намерена поддерживать и объединять вокруг них финансовые, кадровые и организационные ресурсы. Трансляцию мероприятия вел РБК.

В качестве первого сдвига глава государства назвал изменение структуры экспорта и импорта России. К 2030 году объем несырьевого, неэнергетического экспорта из России должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом, сказал президент. Поскольку освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей, к тому же времени провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 210 млн т, а к 2032 году — до 270 млн т. «Уже утверждены планы развития международного коридора «Север — Юг», подчеркнул Путин.

Второе структурное изменение — это достижение нового качества и содержания экономического роста в России и изменение отраслевой структуры за счет активной политики экономики предложения. Результатом развития такой модели в том числе должно стать снижение уровня импорта с 19% ВВП до 2023 года до 17% ВВП к 2030 году, отметил президент.

Третье изменение — это новое качество рынка труда. По словам главы государства, в России в апреле безработица составила 2,6%. В тех регионах, где безработица была исторически высокой, она снизилась.

Четвертое изменение связано с повышением эффективности экономики. По словам Путина, с учетом объективного дефицита кадров важное условие достижения высоких темпов экономического роста — повышение производительности труда. «Так, Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тыс. роботов», — заявил глава государства.

Пятым изменением является «настоящая цифровая платформенная революция» — к 2030 году России предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы в рамках нового национального проекта «Экономика данных». «В горизонте шести лет не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах», — сказал Путин.

Шестое изменение предполагает опережающее насыщение отраслей экономики современными технологиями и инновациями. Путин заявил, что за шесть лет Россия планирует войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок. Внутренние затраты на эти цели при этом должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП.

Седьмым изменением является трансформация усиления роли малого и среднего бизнеса в развитии экономики. Восьмым — раскрытие потенциала российских регионов. Это предполагает создание точек роста и возможностей найти хорошо оплачиваемую работу или вести свое дело для людей в том числе и в малых городах и селах.

Девятый сдвиг предполагает снижение бедности и сокращение неравенства.

Десятым изменением является повышение качества жизни российских семей, среди его направлений в том числе: поддержка рождаемости и многодетных семей, защита материнства и детства, улучшение систем образования и здравоохранения.

Кремль, анонсируя пленарное заседание ПМЭФ, сообщал, что глава государства выступит с видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, а также оценит проблемы в международной торговле и финансовой системе и экономике России.