Новак назвал сырым проект параллельного «Силе Сибири-2» нефтепровода

О возможной постройке нефтепровода, параллельного проектируемому газопроводу в Китай, заявил в мае Владимир Путин. Вице-премьер уточнил в кулуарах ПМЭФ некоторые детали проекта

Александр Новак (Фото: Александр Гальперин / «Росконгресс»)

Проект нефтепровода, параллельного газопроводу «Сила Сибири-2», пока «очень сырой», заявил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Перспективный проект, который может быть реализован. Сейчас он в стадии формирования. <...> Пока он еще очень в сыром виде», — сказал он.

По словам вице-премьера, мощность нефтепровода может составить до 30 млн т в год. Сырьевой базой объекта будут российские месторождения.

«Это вопрос трубопроводных поставок, диверсификации экспорта», — уточнил Новак.

В середине мая президент Владимир Путин по итогам своего визита в Китай заявил, что параллельно с газопроводом «Сила Сибири-2» можно проложить и нефтепровод из России в КНР через Монголию. Он отметил, что Москва и Пекин заинтересованы в развитии сотрудничества в ТЭК.

«Там разные маршруты существуют. Один из них через Монголию. Причем в одном коридоре можно и газовую трубу проложить, и нефтяную. Но специалисты должны решить, как лучше поступить», — пояснил глава государства.

В начале июня Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что цена на газ, которую предлагает Китай в рамках будущих контрактов по «Силе Сибири-2», не устраивает российскую сторону. По данным FT, Пекин хочет покупать газ по цене, почти равной стоимости топлива на внутреннем рынке России, и не собирается идти на уступки. На просьбу прокомментировать публикацию FT официальный представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

В начале февраля 2022 года «Газпром» объявил о заключении соглашения с китайской энергетической компанией CNPC о поставках газа с Дальнего Востока. В мае 2023 года правительство одобрило соглашение о поставках по газопроводу «Сила Сибири-2».

Действующий газопровод «Сила Сибири» был запущен в 2018 году. Его проектная мощность составляет 38 млрд куб. м в год, по итогам 2023 года экспорт в Китай по этой трассе составил 22,7 млрд куб. м. Договор о транспортировке российского газа был подписан в 2014 году сроком на 30 лет.

Проектирование «Силы Сибири-2» началось в 2020 году. Примерная протяженность трубопровода составит около 6,7 тыс. км. Из них 2,7 тыс. км пройдет по территории России.