В Пекине ответили на статью FT о споре Путина и Си из-за цены на газ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Китай готов углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин на брифинге.

Так она ответила на просьбу прокомментировать статью газеты Financial Times, в которой говорилось о разногласии двух стран по цене поставляемого российского газа.

«Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами», — сказала Мао Нин (цитата по «РИА Новости»).

Источники FT рассказали, что одной из главных тем переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина во время визита последнего в Китай было строительство газопровода «Сила Сибири-2» и цена на газ. По словам источников издания, Китай хочет покупать природный газ по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем российском рынке. Москву это не устраивает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью FT, сказал, что Путин и Си Цзиньпин действительно обсуждали поставки энергоресурсов. Но вопросы коммерческого характера, касающиеся этой темы, являются непубличными, отметил он. Песков добавил, что переговоры на эту тему будут продолжаться, и выразил уверенность в достижении договоренностей.