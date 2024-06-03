В Пекине ответили на статью FT о споре Путина и Си из-за цены на газ
Китай готов углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин на брифинге.
Так она ответила на просьбу прокомментировать статью газеты Financial Times, в которой говорилось о разногласии двух стран по цене поставляемого российского газа.
«Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами», — сказала Мао Нин (цитата по «РИА Новости»).
Источники FT рассказали, что одной из главных тем переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина во время визита последнего в Китай было строительство газопровода «Сила Сибири-2» и цена на газ. По словам источников издания, Китай хочет покупать природный газ по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем российском рынке. Москву это не устраивает.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью FT, сказал, что Путин и Си Цзиньпин действительно обсуждали поставки энергоресурсов. Но вопросы коммерческого характера, касающиеся этой темы, являются непубличными, отметил он. Песков добавил, что переговоры на эту тему будут продолжаться, и выразил уверенность в достижении договоренностей.
Черчесову предложили работу в новой сборной
Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича
Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России
Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России
Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео
Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео
Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит