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Политика ,  
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В Пекине ответили на статью FT о споре Путина и Си из-за цены на газ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Китай готов углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин на брифинге.

Так она ответила на просьбу прокомментировать статью газеты Financial Times, в которой говорилось о разногласии двух стран по цене поставляемого российского газа.

«Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами», — сказала Мао Нин (цитата по «РИА Новости»).

Источники FT рассказали, что одной из главных тем переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина во время визита последнего в Китай было строительство газопровода «Сила Сибири-2» и цена на газ. По словам источников издания, Китай хочет покупать природный газ по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем российском рынке. Москву это не устраивает.

FT назвала три главные темы переговоров Си Цзиньпина и Путина в мае
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью FT, сказал, что Путин и Си Цзиньпин действительно обсуждали поставки энергоресурсов. Но вопросы коммерческого характера, касающиеся этой темы, являются непубличными, отметил он. Песков добавил, что переговоры на эту тему будут продолжаться, и выразил уверенность в достижении договоренностей.

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Теги
Китай МИД Китая газ «Сила Сибири»
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