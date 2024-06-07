 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Новак не поддержал термин «военное кейнсианство» применительно к России

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Термин «военное кейнсианство» к российской экономике не совсем подходит, считает отвечающий за экономику вице-премьер Александр Новак. В России наблюдается бум инвестиций, к которому государство «присоединяется», аргументировал он
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Сергей Кулаков / Фонд Росконгресс)

Термин «военное кейнсианство» не совсем корректно применять для описания той модели экономики, которая сложилась сейчас в России, заявил РБК вице-премьер Александр Новак.

«Кейнсианство, по определению, это политика увеличения государственных расходов в условиях спада экономики, отсутствия инвестиционной активности бизнеса и низкой потребительской активности населения. То есть государство «замещает» частные инвестиции и спрос. В России же мы видим настоящий бум и инвестиций, и потребления, а государство, по сути, лишь поддерживает, присоединяется к нему», — аргументировал Новак.

В новом правительстве, назначенном 14 мая, Новак сохранил за собой пост вице-премьера и прежние обязанности в сфере энергетики, но к ним добавилось кураторство над всем экономическим блоком, включая вопросы экономики и антисанкционных мер. В этом смысле Новаку перешла часть полномочий Андрея Белоусова, который с должности первого вице-премьера правительства переместился на пост министра обороны.

Новак утверждает, что «ведущая роль частного сектора и населения страны в ускорении экономического роста и масштабной инвестиционной активности неоспоримы и значительно превосходят вклад государства».

В первом квартале 2024 года, по официальным данным, инвестиции в основной капитал выросли на 14,5% к тому же кварталу годом ранее. По данным Минэкономразвития, ключевой продолжающийся тренд — «это сохранение частной предпринимательской инициативы». Частные инвестиции в первом квартале выросли на 15,3% в годовом выражении после роста на 7,8% кварталом ранее.

Власти облегчат инвестиции в редкоземельные металлы и курорты
Экономика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По словам Новака, сейчас в России идет развитие суверенной экономики, которая «не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос — экономика предложения». «Расширение производства и повышение эффективности будут стимулировать увеличение доходов граждан и компаний. Это, в свою очередь, будет фактором роста конечного спроса — потребления и инвестиций», — рассуждает он. Такая модель, по его словам, должна обеспечить России «потенциальный рост ВВП выше среднемирового».

В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по развитию экономики предложения. В соответствии с ними федеральные ведомства должны были разработать комплексы первоочередных мероприятий на 2024–2025 годы, направленные на наращивание предложения. Например, Минпромторгу было поручено проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств, стройматериалов, Минэнерго — по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, и т.д.

Ранее РБК спросил экономистов, можно ли текущую модель российской экономики называть «военным кейнсианством». Они вспомнили, в частности, опыт США 1980-х годов, когда «очень многие инновации вытянули американскую экономику из кризисов 1970-х», «рейганомика» тогда во многом основывалась на росте госзаказов для высокотехнологичных военно-промышленных компаний.

Военное кейнсианство не вполне подходит для описания действующей модели экономической политики, говорил, в частности, экономист Bloomberg Александр Исаков. Эта теория предполагает, что расходы на ВПК главным образом ставят целью стабилизацию экономического цикла — то есть на самом примитивном уровне позволяют снизить безработицу за счет мобилизации незанятого населения либо в вооруженные силы, либо в промышленность. «Такое описание слабо согласуется с наблюдаемой действительностью, в которой правительство и Банк России скорее обеспокоены перегревом рынка труда, аномальной низкой безработицей и дефицитом рабочих рук», — сказал он.

Пушки, масло и военное кейнсианство. Эксперты о «модели роста» для России
Экономика
Фото:Артем Коротаев / ТАСС

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Татьяна Киселева, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Александр Новак вице-премьер российская экономика ОПК
Материалы по теме
Набиуллина назвала три задачи для экономики России
Экономика
Орешкин заявил, что успешной экономики не бывает без успешной армии
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 06 июн, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 06 июн, 17:32
Вице-премьер Грузии оценила введение США санкций против властей страны Политика, 00:56
Торжества в честь 80-летия «Дня Д» в Нормандии. Фоторепортаж Политика, 00:48 
Как в Нормандии прошли торжества в связи с юбилеем высадки союзников Политика, 00:33
Кейнсианство или нет. Как участники ПМЭФ описали модель экономики России Бизнес, 00:30
На юго-востоке Москвы опрокинулся автозак с людьми Общество, 00:27
Насколько Иран приблизился к созданию ядерного оружия Политика, 00:23
Зеленский в Нормандии выразил надежду на «высадку на Украине» Политика, 00:17
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Макрон назвал допустимые цели для передаваемых Киеву истребителей Политика, 00:05
«Аэрофлот» оценил потери из-за сдвига поставок лайнеров ОАК Бизнес, 00:00
«Всему есть мера». Что говорят о вылете Андреевой с «Ролан Гаррос» Спорт, 00:00
Новак не поддержал термин «военное кейнсианство» применительно к России Экономика, 00:00
Дело в отношении украинского журналиста Гордона поступило в военный суд Общество, 06 июн, 23:40
На заправке близ Еревана прогремел взрыв Общество, 06 июн, 23:33
Мантуров ответил на вопрос о рисках для европейских компаний в России Бизнес, 06 июн, 23:29