Новак не поддержал термин «военное кейнсианство» применительно к России

Термин «военное кейнсианство» к российской экономике не совсем подходит, считает отвечающий за экономику вице-премьер Александр Новак. В России наблюдается бум инвестиций, к которому государство «присоединяется», аргументировал он

Александр Новак (Фото: Сергей Кулаков / Фонд Росконгресс)

Термин «военное кейнсианство» не совсем корректно применять для описания той модели экономики, которая сложилась сейчас в России, заявил РБК вице-премьер Александр Новак.

«Кейнсианство, по определению, это политика увеличения государственных расходов в условиях спада экономики, отсутствия инвестиционной активности бизнеса и низкой потребительской активности населения. То есть государство «замещает» частные инвестиции и спрос. В России же мы видим настоящий бум и инвестиций, и потребления, а государство, по сути, лишь поддерживает, присоединяется к нему», — аргументировал Новак.

В новом правительстве, назначенном 14 мая, Новак сохранил за собой пост вице-премьера и прежние обязанности в сфере энергетики, но к ним добавилось кураторство над всем экономическим блоком, включая вопросы экономики и антисанкционных мер. В этом смысле Новаку перешла часть полномочий Андрея Белоусова, который с должности первого вице-премьера правительства переместился на пост министра обороны.

Новак утверждает, что «ведущая роль частного сектора и населения страны в ускорении экономического роста и масштабной инвестиционной активности неоспоримы и значительно превосходят вклад государства».

В первом квартале 2024 года, по официальным данным, инвестиции в основной капитал выросли на 14,5% к тому же кварталу годом ранее. По данным Минэкономразвития, ключевой продолжающийся тренд — «это сохранение частной предпринимательской инициативы». Частные инвестиции в первом квартале выросли на 15,3% в годовом выражении после роста на 7,8% кварталом ранее.

По словам Новака, сейчас в России идет развитие суверенной экономики, которая «не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос — экономика предложения». «Расширение производства и повышение эффективности будут стимулировать увеличение доходов граждан и компаний. Это, в свою очередь, будет фактором роста конечного спроса — потребления и инвестиций», — рассуждает он. Такая модель, по его словам, должна обеспечить России «потенциальный рост ВВП выше среднемирового».

В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по развитию экономики предложения. В соответствии с ними федеральные ведомства должны были разработать комплексы первоочередных мероприятий на 2024–2025 годы, направленные на наращивание предложения. Например, Минпромторгу было поручено проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств, стройматериалов, Минэнерго — по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, и т.д.

Ранее РБК спросил экономистов, можно ли текущую модель российской экономики называть «военным кейнсианством». Они вспомнили, в частности, опыт США 1980-х годов, когда «очень многие инновации вытянули американскую экономику из кризисов 1970-х», «рейганомика» тогда во многом основывалась на росте госзаказов для высокотехнологичных военно-промышленных компаний.

Военное кейнсианство не вполне подходит для описания действующей модели экономической политики, говорил, в частности, экономист Bloomberg Александр Исаков. Эта теория предполагает, что расходы на ВПК главным образом ставят целью стабилизацию экономического цикла — то есть на самом примитивном уровне позволяют снизить безработицу за счет мобилизации незанятого населения либо в вооруженные силы, либо в промышленность. «Такое описание слабо согласуется с наблюдаемой действительностью, в которой правительство и Банк России скорее обеспокоены перегревом рынка труда, аномальной низкой безработицей и дефицитом рабочих рук», — сказал он.