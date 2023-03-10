В России зафиксирован минимальный уровень бедности с начала 1990-х

Росстат: Уровень бедности в России в 2022 году снизился до 10,5% - минимума с начала 90-х

В целом за 2022 год 15,3 млн россиян, или 10,5% населения, имели доходы ниже границы бедности. Это минимальное значение числа малоимущих граждан с начала 1990-х годов. Сокращение бедности власти связали с ростом социальных выплат

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В 2022 году за чертой бедности в России находились 15,3 млн россиян, или 10,5% населения, сообщил Росстат. Это на 0,7 млн человек, или 0,5 процентного пункта (п.п.) ниже результата предыдущего года и рекордно малый показатель в истории Российской Федерации (у Росстата есть ряды с 1992 года).

В последний раз близкие значения уровня бедности фиксировались в 2012 году: тогда к малоимущим принадлежали 15,4 млн граждан, или 10,7% населения.

В среднем граница бедности в прошлом году составила 13 545 руб. — люди, имеющие доходы ниже этого уровня, признаются в статистике бедными. Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности в стране должен снизиться до 6,5% населения (снижение в два раза по сравнению с 2017 годом).

В четвертом квартале 2022 года количество граждан с доходами ниже границы бедности было меньше, чем в среднем по году — 11,6 млн человек, или 7,9% жителей страны, отчитался Росстат (в четвертом квартале 2021 года было 8,5%). Годовой уровень в итоге соответствует значению третьего квартала, когда за чертой бедности находились также 15,3 млн человек, или 10,5% населения. Показатель внутри года обычно снижается от первого квартала к четвертому.

Что такое граница бедности При определении уровня бедности Росстат применяет параметр «граница бедности», введенный в конце 2021 года. Он соответствует значению стоимости потребительской корзины в четвертом квартале 2020 года (так называемой базовой границы бедности), умноженной на индекс потребительских цен за истекший период к четвертому кварталу 2020 года. До 2021 года в качестве критерия границы бедности использовался показатель величины прожиточного минимума, базирующийся на стоимости потребительской корзины на соответствующий момент времени, а также обязательных платежей и сборов. Использование параметра «граница бедности» позволяет обеспечить максимальную сопоставимость показателя «уровень бедности» на всей протяженности временного ряда, то есть с 1992 года, утверждает Росстат.

Причины снижения числа малоимущих

Росстат выделяет несколько основных драйверов позитивной динамики уровня бедности в России. А именно:

Увеличение объемов социальных выплат

Позитивный вклад в сокращение бедности внесла поддержка семей с детьми: так, по состоянию на 1 января 2023 года более 3 млн малообеспеченных семей, в которых проживают 4,2 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, получили ежемесячные денежные выплаты. А пособие для детей в возрасте от 8 до 17 лет, которое ввели с 1 апреля 2022 года, охватило 3,7 млн семей и более 5,5 млн детей, указали в ведомстве. Расходы бюджета на поддержку семей с детьми в 2022 году составили более 1 трлн руб., сообщал глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме того, в 2022 году был дополнительно проиндексирован на 10% размер пенсий, что также поддержало снижение бедности. Более 400 млрд руб. было дополнительно направлено гражданам, в результате чего средний размер пенсии вырос до 19,3 тыс. руб.

Доля социальных выплат в структуре доходов населения в 2022 году составила 20,7%, сообщил Росстат.

Рост среднедушевых номинальных доходов населения

В 2022 году показатель увеличился на 12,4% и составил 45,3 тыс. руб., указал Росстат. В свою очередь, в структуре доходов наибольшую роль сыграла оплата труда — ее доля составила 57,2%. Средняя начисленная зарплата в номинальном выражении в этот период выросла на 12,6%, до 64,2 тыс. руб. При этом граница бедности в 2022 году повысилась на 13,7%, что соответствует инфляции в среднем за год.

Доля доходов от предпринимательской деятельности в структуре доходов менее значительна — 6,2%, но и она внесла позитивный вклад в рост номинальных доходов, следует из данных Росстата. Поступления от предпринимательства за год увеличились на четверть.

При этом в целом за 2022 год реальные денежные доходы снизились на 1,4%, а реальные располагаемые денежные доходы (после вычета обязательных платежей) — на 1%. Среди причин — высокая инфляция, а также эффект высокой базы прошлого года, когда в большинстве отраслей был зафиксирован восстановительный рост после пандемии COVID-19, отмечает Росстат.

Среди других факторов, повлиявших на сокращение уровня бедности в 2022 году, можно выделить снижение количества безработных граждан, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «В 2022 году уровень безработицы опустился до исторических минимумов, это значит, что количество бедных и неработающих должно было тоже сократиться», — отмечает он. Параллельно возник дефицит кадров, который подстегнул рост номинальных зарплат. «По совокупности ниже границы бедности остались только люди, получающие социальную пенсию», — подчеркивает Сафонов.

Но данные Росстата содержат в себе определенную долю условности, и существует ряд других подходов для измерения уровня бедности, говорит он. «По факту прожить на 13,5 тыс. руб. [граница бедности] мало реально. Было бы правильнее оценивать уровень бедности по расходам семьи и относить к малоимущим тех, кто тратит более 55% доходов на питание. Однако это было бы для государства слишком дорого», — резюмирует эксперт.