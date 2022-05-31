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Минэкономики предложило дать регионам право на концессии без конкурса

Минэкономики предложило наделить регионы правом до конца 2022 года заключать с инвесторами концессии по объектам госсобственности без конкурса. Реализация проектов ускорится, но есть риски для конкуренции, считают эксперты
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минэкономразвития подготовило новые антисанкционные послабления в законодательство, направленные на сохранение инвестиционной привлекательности регионов. Правительство получит полномочия устанавливать случаи заключения концессионных соглашений между регионами и инвесторами без проведения конкурса. Кроме того, стороны действующих соглашений, заключенных до 1 марта 2022 года, смогут менять их условия без согласования с антимонопольным органом. Соответствующие законопроекты, разработанные Минэкономразвития, назначены к рассмотрению на следующем заседании правкомиссии по законопроектной деятельности, которое состоится в ближайшее время. С содержанием документов ознакомился РБК, их подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Оба предлагаемых послабления будут действовать лишь до конца 2022 года. Они разработаны «в целях обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», поясняется в сопроводительных материалах.

«Инициатива позволит ускорить процедуру внесения изменений в концессионное соглашение и снизить риски приостановки реализации концессионных соглашений. Необходимость данных мер продиктована ростом цен стройматериалов, поэтому эта мера будет действовать до конца 2022 года. Она направлена на снижение административной нагрузки при необходимости оперативного изменения условий концессионного соглашения», — передал РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Концессионные соглашения используются для привлечения частных инвестиций в строительство, реконструкцию объектов государственной собственности или предоставление услуг, обычно оказываемых государством. Государство (концедент) получает эффективное управление объектом, а инвестор (концессионер) — возможность заработать на его эксплуатации. Как правило, такие договоры заключаются на долгий срок. Примеры концессии — аэропорт Шереметьево (компенсация затрат инвестору на строительство терминалов и аэродромных объектов производится через сборы с авиакомпаний), система взимания платы с большегрузов «Платон», а также ряд платных дорог.

По закону «О концессионных соглашениях» концессионер отбирается на конкурсной основе. Организатором торгов является публичное образование — Российская Федерация, регион или муниципалитет — в зависимости от того, кому принадлежит или будет принадлежать инфраструктурный объект.

Исключения из поправок

В законопроекте, предусматривающем право для регионов заключать концессионные соглашения без конкурса, имеются исключения. Так, норма не будет распространяться на соглашения, которые касаются объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, а также объектов транспортной инфраструктуры и технически связанных с ними средств общественного транспорта.

В начале марта правительство уже ввело послабления для участников системы госконтрактов и предусмотрело возможность госзакупок у единственного поставщика, то есть без конкурса. Аналогичная мера применялась и в пандемию, но при условии, что приобретаемые товары, работы или услуги используются для предупреждения или ликвидации последствий эпидемии. Кроме того, власти разрешили не публиковать часть госзакупок в открытом доступе.

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Другой проект временных поправок — о внесении изменений в условия концессионного соглашения без согласования антимонопольного органа — также предполагает исключения. Он не распространяется на соглашения, предметом которых являются объекты ЖКХ, а также объекты переработки мусора — обработки, накопления, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). На внесении этих исключений настояла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), следует из замечаний ведомства к законопроекту.

Для концессионных соглашений в сфере ЖКХ и ТКО Минстроем совместно с Минприроды должен быть разработан отдельный законопроект с антисанкционными поправками, отмечается в отзыве правительства.

Как следует из законопроекта, изменение условий концессионного соглашения не должно приводить к изменению целевого назначения объекта, уменьшению объема инвестиций и увеличению цен на производимые товары или услуги. Зато можно будет договориться об изменении сроков исполнения соглашений, если уложиться в них невозможно из-за обстоятельств непреодолимой силы.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Польза и риски нововведений

Заключение концессионных соглашений без конкурса позволит сократить сроки запуска проектов, считает старший юрист Национального центра ГЧП (профильная АНО) Андрей Миронов. «На практике заключение соглашения в порядке частной инициативы даже при отсутствии конкурентов требует как минимум 45–60 дней в связи с наличием минимальных обязательных сроков для соблюдения формальных процедур. Возможность заключения соглашений без конкурса позволит сэкономить это время», — поясняет Миронов. Без необходимости проходить конкурс инвесторы будут заинтересованы начинать предпроектную подготовку еще на поздних этапах переговоров, до заключения соглашения, что также сократит сроки реализации проектов, добавляет он.

Управляющий партнер, руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин согласен, что заключение соглашений без конкурса сэкономит время. Однако он видит риски ухудшения конкурентного фона при расширении практики выбора концессионеров без конкурса и изменении условий соглашений без согласования антимонопольной службы. «Фактически вводится мораторий на согласования ФАС на определенный период. Такой либеральный подход может породить перекосы в его употреблении», — предупреждает Качкин. По его словам, сейчас много концессий находятся в стадии корректировок и часть изменений в них связаны с корректировками на строительном рынке, влиянием внешних обстоятельств. «Однако большое количество проектов находятся в дефолте из-за плохого первоначального структурирования или по вине концессионеров. «Дубина» ФАС, которая довлеет над региональными и муниципальными концессиями, очень дисциплинирует рынок», — утверждает эксперт.

Отмена предварительного согласования с ФАС не означает, что концеденты смогут вносить изменения в соглашения по своему усмотрению, без объективных оснований, парирует Миронов. «ФАС и другие контрольно-надзорные органы сохранят за собой полномочия осуществлять последующий контроль и обжаловать необоснованные изменения», — поясняет он.

Гендиректор «ИнфраВЭБ» Денис Ноздрачев уверен, что возможность изменять условия концессионных соглашений без согласования с ФАС сейчас «объективно востребована». «Важно установить возможность пересмотра условий таких соглашений применительно к конкретным обстоятельствам текущего момента, закрепление слишком широкой нормы может приводить к злоупотреблениям», — говорит Ноздрачев. Например, по его словам, сейчас востребованы изменения в части импортозамещения и возможности пересмотра объема инвестиций в связи с ростом цен.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Миронов также полагает, что в первую очередь необходимо менять условия соглашений, напрямую затронутые кризисными явлениями. «К ним относятся условия привлечения заемного финансирования, в том числе процентные ставки, а также стоимость строительства и в целом вопросы объема расходов по проекту, которые зависят от инфляции. Также изменения могут быть связаны с отклонением курса валют от прогнозных параметров и санкциями недружественных государств. Одним из распространенных способов решения проблем является и продление сроков реализации проекта или изменение характеристик объекта концессии», — отмечает он.

Эксперты не опасаются, что заключение концессионных соглашений лишится прозрачности. «С момента появления концессионного механизма на рынке процесс заключения соглашений всегда был публичным, вне зависимости от выбранной процедуры заключения», — считает Ноздрачев.

«Решение о заключении концессионного соглашения оформляется нормативным актом, даже если оно заключается без конкурса, оно публикуется и является общедоступным. Однако публикация подробных сведений о таких соглашениях и изменений в уже заключенные соглашения законодательством не предусмотрена», — напоминает старший юрист Национального центра ГЧП.

В центре выступают за большую открытость. «Информация о запущенных проектах должна носить открытый характер. Органы власти должны публиковать если не полностью текст соглашения, то хотя бы его основные параметры», — убежден Миронов.

Минюст при согласовании поправок не увидел в них коррупциогенных факторов, следует из материалов к рассмотрению на правкомиссии.

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Инна Деготькова Инна Деготькова, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Минэкономразвития регионы санкции концессия проекты
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