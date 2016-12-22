Совет директоров UC Rusal обсудил переезд компании в российский офшор

Совет директоров UC Rusal на заседании, прошедшем 16 августа, рассмотрел вопрос о смене юрисдикции компании с острова Джерси (один из крупнейших в мире офшоров) на Россию. Об этом говорится в сообщении компании.

«Совет директоров решил, что такая смена регистрации в целом послужит лучшим интересам самой компании и ее акционеров, и утвердил начало ее подготовительного процесса», — сообщила компания. Совет директоров поручил подготовить поэтапный план возможных действий по смене юрисдикции (редомициляции).

В совете директоров подчеркнули, что акционерам компании стоит принять во внимание тот факт, что данный вопрос все еще находится на рассмотрении. «Акционерам и потенциальным инвесторам рекомендуется проявлять осторожность при работе с ценными бумагами компании, и если они сомневаются в своей позиции, они должны советоваться со своими профессиональными консультантами», — говорится в сообщении.

16 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев подтвердил планы правительства создать «специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом» в двух регионах России. По его словам, эти зоны будут расположены на островах Русский и Октябрьский.

В начале лета стало известно, что компания UC Rusal может стать резидентом специальных административных районов, которые создадут в Приморском крае и Калининграде.

Накануне совет директоров компании En+ Group одобрил решение о переводе своей кипрской «дочки» En+ Holding Limited в Россию. У офшорной компании сменится юридический адрес с одной юрисдикции на другую, но сохранятся организационно-правовой статус и корпоративная структура.