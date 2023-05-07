Украина пригрозила запретом на весь импорт из Молдавии в случае ограничений на ввоз зерна

Украина пригрозила запретом на весь импорт из Молдавии

Если Кишинев ограничит импорт украинского зерна, Киев расценит это как «крайне недружественный шаг». Молдавия объявила о намерении присоединиться к решению ЕС о запрете на ввоз пшеницы, кукурузы и рапса с Украины в ряд стран

Украина запретит весь импорт из Молдавии, если она ограничит ввоз украинского зерна, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка «Европейской правде».

«Мы сообщили в Кишинев — любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы», — сказал Качка.

По данным Госстата, на которые ссылается издание, по итогам 2022 года импорт из Молдавии на Украину составил $151 млн. В частности, Киев импортировал топливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильные экстракты ($15 млн), овощи ($16 млн), орехи ($15 млн), а также черные металлы ($10 млн).

Накануне молдавский министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщил украинскому коллеге Николаю Сольскому, что Кишинев намерен присоединиться к решению ЕС о введении временных ограничений в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в ряд стран. Министр объяснил это тем, что молдавским фермерам нужно «использовать свои запасы зерна и готовиться к новому сельскохозяйственному сезону».

Министр аграрной политики Украины не согласился с действиями Молдавии. «Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова», — приводятся слова Сольского на сайте ведомства.

Боля заверил, что транзит украинской сельхозпродукции через его страну будет осуществляться в полном объеме.

В начале мая ЕК запретила поставки украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения не касаются транзита сельскохозяйственных культур через эти страны, они могут свободно обращаться на других европейских рынках. Запрет будут действовать со 2 мая до 5 июня. До этого Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской сельхозпродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры.