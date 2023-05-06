Молдавия уведомила Украину о планах ограничить импорт зерна

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Молдавия ограничит импорт украинского зерна. Об этом министр сельского хозяйства республики Владимир Боля сообщил украинскому коллеге Николаю Сольскому.

«Количество отечественного зерна на складах велико, что оказывает давление на фермеров. Они беспокоятся, что у них не будет места для нового урожая. При этом динамика внутреннего экспорта зерна имеет тенденцию к снижению, выросли логистические расходы и обвалились цены на международных биржах», — сказал Боля. По его словам, фермерам страны нужно «использовать свои запасы зерна и готовиться к новому сельскохозяйственному сезону».

В апреле Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры. Молдавия присоединилась к этим странам.

2 мая Еврокомиссия запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения не касаются транзита сельскохозяйственных культур через эти страны, они могут свободно обращаться на других европейских рынках. Меры будут действовать со 2 мая до 5 июня.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также обещала подготовить новый пакет финансовой поддержки в размере €100 млн для фермеров стран Восточной Европы.