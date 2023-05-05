Молдавия вслед за странами ЕС решила ограничить импорт зерна из Украины

Молдавия планирует применить в отношении украинской сельхозпродукции меры, идентичные введенным в некоторых странах ЕС. Также Кишинев компенсирует фермерам акциз на используемое дитзопливо и компенсирует стоимость удобрений

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии может ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Боля на встрече с главой представительства ЕС в республике Янисом Мажейксом, говорится на сайте Минсельхоза.

По словам министра, Кишинев готовит другие меры поддержки фермеров. Правительство намерено компенсировать аграриям акциз на используемое дизельное топливо и субсидировать стоимость удобрений и средств для защиты растений.

Ввести временные ограничения на импорт украинской сельхозпродукции попросила Ассоциация фермеров Молдавии, передает Newsmaker.md. Организация заявила, что обвал цен на зерно и масличные культуры поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних фермеров, пострадавших от прошлогодней засухи.

Исполнительный директор ассоциации Александр Слусарь заявил изданию, что из-за экспорта украинского зерна, подсолнечника и кукурузы по демпинговой цене, иногда ниже себестоимости, ситуация стала давить на региональные рынки, в том числе на молдавский. Местные фермеры вынуждены продавать свою продукцию ниже себестоимости, иначе экспортерам выгоднее закупить ее на Украине и экспортировать в Турцию. Если ЕС введет ограничения на импорт, а Молдавия — нет, «поток хлынет на молдавский рынок» и обвалит его, предупреждал он.

В апреле Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры. Затем Еврокомиссия запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в эти страны, а также Румынию. Ограничения не касаются транзита сельскохозяйственных культур через эти страны, они могут свободно обращаться на других европейских рынках. Меры будут действовать с 2 мая до 5 июня.