Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 16:30
Российский теннисист проиграл в полуфинале турнира в Мадриде Спорт, 23:34
Евросоюз одобрил выделение €1 млрд на снаряды для Украины Политика, 23:33
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 23:30
Минюст США проверит Binance на помощь России в обходе санкций Финансы, 23:21
Молдавия вслед за странами ЕС решила ограничить импорт зерна из Украины Политика, 23:12
Пушилин сообщил об улучшении позиций на нескольких направлениях Политика, 23:02
Минобороны опубликовало данные о зарплатах военных в зоне спецоперации Политика, 22:50
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Казахстан не будет ограничивать перевозки нефтепродуктов в Тамань Бизнес, 22:38
От необычной топонимики до секретных мест: неочевидные факты о Москве РБК и Forma, 22:10
Станислав Черчесов привел «Ференцварош» ко второму подряд чемпионству Спорт, 21:54
Минцифры назвало сроки запуска электронного реестра военнообязанных Политика, 21:45
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 21:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:25
Лауреата «Золотой маски» арестовали по делу об оправдании терроризма Политика, 21:23
Военная операция на Украине ,  
0 

Молдавия вслед за странами ЕС решила ограничить импорт зерна из Украины

Минсельхоз Молдавии заявил о планах ограничить импорт зерновых и масличных из Украин
Молдавия планирует применить в отношении украинской сельхозпродукции меры, идентичные введенным в некоторых странах ЕС. Также Кишинев компенсирует фермерам акциз на используемое дитзопливо и компенсирует стоимость удобрений

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии может ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Боля на встрече с главой представительства ЕС в республике Янисом Мажейксом, говорится на сайте Минсельхоза.

По словам министра, Кишинев готовит другие меры поддержки фермеров. Правительство намерено компенсировать аграриям акциз на используемое дизельное топливо и субсидировать стоимость удобрений и средств для защиты растений.

Ввести временные ограничения на импорт украинской сельхозпродукции попросила Ассоциация фермеров Молдавии, передает Newsmaker.md. Организация заявила, что обвал цен на зерно и масличные культуры поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних фермеров, пострадавших от прошлогодней засухи.

Исполнительный директор ассоциации Александр Слусарь заявил изданию, что из-за экспорта украинского зерна, подсолнечника и кукурузы по демпинговой цене, иногда ниже себестоимости, ситуация стала давить на региональные рынки, в том числе на молдавский. Местные фермеры вынуждены продавать свою продукцию ниже себестоимости, иначе экспортерам выгоднее закупить ее на Украине и экспортировать в Турцию. Если ЕС введет ограничения на импорт, а Молдавия — нет, «поток хлынет на молдавский рынок» и обвалит его, предупреждал он.

В апреле Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры. Затем Еврокомиссия запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в эти страны, а также Румынию. Ограничения не касаются транзита сельскохозяйственных культур через эти страны, они могут свободно обращаться на других европейских рынках. Меры будут действовать с 2 мая до 5 июня.

Молдавия вслед за странами ЕС решила ограничить импорт зерна из Украины
Молдавия вслед за странами ЕС решила ограничить импорт зерна из Украины

Читайте на РБК Pro
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
«Часть кризиса позади». Продолжится ли череда крахов банков США
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Молдавия зерно Украина импорт Евросоюз
Материалы по теме
МИД обвинил ЕС в «подрыве основ» украинского сельского хозяйства
Политика
Еврокомиссия запретила импорт украинского зерна в пяти странах
Бизнес
Польша и Румыния попросили у ЕС защиты от дешевого зерна с Украины
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter