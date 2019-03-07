Совет ЕС отклонил «отмывочный список» с упоминанием территорий США

Члены Совета единогласно заблокировали составленный Еврокомиссией черный список юрисдикций, недостаточно активно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризм

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Совет Европейского союза, в который входят представители всех стран ЕС, единогласно отказался утвердить составленный Еврокомиссией черный список, включающий в себя страны, недостаточно активно ведущие борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В заявлении Совета ЕС подчеркивается, что он «твердо привержен» принципам борьбы с нарушителями антиотмывочного законодательства, однако не может поддержать предложение Еврокомиссии, так как оно не было выработано в рамках прозрачного обсуждения. В документе отмечается также, что именно транспарентность при составлении «отмывочного списка» стимулирует страны на принятие решительных мер борьбы с нарушителями.

Решение Совета ЕС означает, что Еврокомиссия должна будет представить новый вариант списка стран и территорий, при работе с клиентами из которых банки и другие структуры, попадающие под действие антиотмывочных правил ЕС, должны проводить усиленные проверки транзакций.

Отвергнутый Советом ЕС список был представлен Еврокомиссией в феврале 2019 года. В него попали несколько островных территорий США (Американское Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские Острова), а также следующие страны: Афганистан, Багамские Острова, Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен.

Критики ранее упрекали Еврокомиссию в том, что в список не вошли страны, вовлеченные в недавние скандалы с отмыванием денег, в том числе Азербайджан, Россия и британские офшорные территории. В то же время Минфин США официально отверг включение в список Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских Островов, заявив об изъянах процесса составления перечня.