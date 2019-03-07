Совет ЕС отклонил «отмывочный список» с упоминанием территорий США

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,91 -0,07 EUR Бирж. 74,39 -0,20 Brent 66,83 1,66% USD Нал. 66,40 65,59 EUR Нал. 75,09 74,18 USD ЦБ 65,96 0,12 EUR ЦБ 74,57 0,16 EUR/USD 1,1283 -0,0025 BTC/USD Бирж. 3 963,10 11,70 IMOEX 2 490,62 -0,14% RTSI 1 190,35 -0,10% DJIA 25 673,46 -0,52% Nasdaq 7 505,92 -0,93%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tata $17,65 (+29,78%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+9,52%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
Tata $17,65 (+29,78%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+9,52%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 65,96 (+0,12) Quote, 12:40
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 74,57 (+0,16) Quote, 12:40
СМИ узнали о переговорах «Реала» с Жозе Моуринью Спорт, 15:56 МИД назвал инсинуациями данные о сдаче дипломатами в аренду жилья в Праге Политика, 15:54 Страны с самыми дорогими услугами ЖКХ Недвижимость, 15:40 Rusal восстановил отгрузку продукции в США Бизнес, 15:36 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 15:34 Разработчик «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию Общество, 15:31 Триллеры, престолы и Нил Гейман: главные весенние сериалы Стиль, 15:28 Сбербанк подсчитал вернувшихся в Россию после ЧМ иностранных болельщиков Финансы, 15:24 СМИ сообщили о снятии пассажира с рейса в Пакистане за молитвы о крушении Общество, 15:21 Супруга Рогозина объявила о создании фан-клуба «Роскосмоса» Технологии и медиа, 15:11 Доктрину продовольственной безопасности России изменят из-за санкций Экономика, 15:01 Трамп перепутал фамилию главы Apple с названием компании Технологии и медиа, 15:01 МИД уточнил число задержанных в Новороссийске американцев Общество, 15:00 Совет ЕС отклонил «отмывочный список» с упоминанием территорий США Экономика, 14:59
Экономика ,  
0 
Совет ЕС отклонил «отмывочный список» с упоминанием территорий США
Члены Совета единогласно заблокировали составленный Еврокомиссией черный список юрисдикций, недостаточно активно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризм
Фото: Vincent Kessler / Reuters

Совет Европейского союза, в который входят представители всех стран ЕС, единогласно отказался утвердить составленный Еврокомиссией черный список, включающий в себя страны, недостаточно активно ведущие борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В заявлении Совета ЕС подчеркивается, что он «твердо привержен» принципам борьбы с нарушителями антиотмывочного законодательства, однако не может поддержать предложение Еврокомиссии, так как оно не было выработано в рамках прозрачного обсуждения. В документе отмечается также, что именно транспарентность при составлении «отмывочного списка» стимулирует страны на принятие решительных мер борьбы с нарушителями.

Решение Совета ЕС означает, что Еврокомиссия должна будет представить новый вариант списка стран и территорий, при работе с клиентами из которых банки и другие структуры, попадающие под действие антиотмывочных правил ЕС, должны проводить усиленные проверки транзакций.

Отвергнутый Советом ЕС список был представлен Еврокомиссией в феврале 2019 года. В него попали несколько островных территорий США (Американское Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские Острова), а также следующие страны: Афганистан, Багамские Острова, Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен.

Критики ранее упрекали Еврокомиссию в том, что в список не вошли страны, вовлеченные в недавние скандалы с отмыванием денег, в том числе Азербайджан, Россия и британские офшорные территории. В то же время Минфин США официально отверг включение в список Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских Островов, заявив об изъянах процесса составления перечня.

В начале марта 2019 года американское издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило о намерении Совета ЕС заблокировать представленный Еврокомиссией список. Чтобы это произошло, против принятия документа должно было выступить квалифицированное большинство членов Совета ЕС, представляющих как минимум 72% государств — членов ЕС и 65% его населения.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Совет ЕС, отмывание денег, Евросоюз
Материалы по теме
Politico узнало о намерении стран ЕС заблокировать «отмывочный список»
Политика
Еврокомиссия включила территории США в «отмывочный» список
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter