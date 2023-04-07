Минэкономразвития заявило о недооцененной Западом гибкости экономики

Выдержать санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес, отметили в Минэкономразвития. Всемирный банк ранее улучшил прогноз по падению российского ВВП

Всемирный банк продолжил тренд по пересмотру в положительную сторону сверхнегативных прогнозов развития российской экономики, это говорит о недооценке гибкости российской экономики. Об этом заявили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

«Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики. Выдержать беспрецедентное санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес. В сценарных условиях прогноза закладываем рост ВВП уже в 2023 году, основания для этого дает динамика индикаторов за январь и февраль», — сказали в пресс-службе.

В Минэкономразвития отметили, что стратегическая задача заключается не просто в том, чтобы адаптироваться к текущим условиям, а «вывести экономику на новые рубежи». На это «заточены» все основные инструменты поддержки инвестиций, указали в ведомстве.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году. Если раньше банк прогнозировал, что падение ВВП составит 3,3%, то теперь — что только 0,2%, говорилось в докладе.При этом Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 1,2 с 1,6%, в 2025 году он ожидается на 0,8%.



Несмотря на это, ВБ по-прежнему считает, что на экономику страны серьезное негативное воздействие оказывают санкции. По его оценке, из-за новых ограничений, наложенных на российский нефтегазовый сектор, добыча нефти в стране в 2023 году сократится на 7%.

В конце января Международный валютный фонд также скорректировал оценку российской экономики: в 2022 году она сократилась на 2,2%, ранее предполагалось сокращение 2,3%. По его оценке, в 2023 году ВВП должен вырасти на 0,3%.