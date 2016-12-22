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Аналитики ЦБ объяснили замедление роста производительности в России
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Аналитики ЦБ объяснили замедление роста производительности в России
Экономика, 13:48
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Аналитики ЦБ объяснили замедление роста производительности в России
Производительность в России не растет из-за отсутствия процесса «созидательного разрушения»: неэффективные компании не уходят с рынка, а продолжают работать и тем самым тянут вниз общую динамику, объяснили аналитики ЦБ
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Рост совокупной факторной производительности (СФП) «после 2008 года происходил за счет небольшой группы предприятий-лидеров, преимущественно крупных». Но средние темпы роста этого показателя снижаются, так как с рынка не уходят неэффективные компании, объясняют аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка (их мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора) в обзоре «О чем говорят тренды», поступившем в РБК.

Совокупная факторная производительность отражает рост эффективности вследствие технологического прогресса: СФП не учитывает рост выпуска за счет увеличения использования факторов производства (труда и капитала), а ориентируется, в частности, на развитие инфраструктуры и качества рыночных и регулятивных институтов. Она должна стать одним из факторов ускорения экономического роста, говорил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин (ЦСР готовил экономическую программу для президента Владимира Путина; Кудрин сейчас занимает пост главы Счетной палаты).

Ускорение экономики за счет роста численности трудоспособного населения в России невозможно при нынешних демографических условиях — обеспечить его может выполнение поручения Путина о повышении доли инвестиций в ВВП до 25% (сейчас порядка 21%), отмечают аналитики ЦБ. Однако замедление экономики после кризиса 2008–2009 годов было вызвано в том числе снижением роста СФП, говорится в докладе. В России наблюдается высокая неоднородность компаний «и по уровню, и по росту СФП, а также преобладание крупных предприятий в числе наиболее эффективных», отмечают авторы (уровень эффективности они измеряют как отношение производительности труда на предприятии и максимальной производительности в отрасли).

«Уровень производительности на значительной части предприятий оказывается в 10–20 раз ниже, чем максимальные значения в отрасли», — указывает ЦБ. Согласно анализу экспертов самые эффективные компании расширяют свою долю рынка, однако наименее эффективные лишь «сокращаются в размерах, но вопреки логике «созидательного разрушения» с рынка не уходят или не проходят через реструктуризацию». «Это приводит к снижению средних темпов роста СПФ в целом в экономике и блокированию факторов производства в неэффективных производствах», — подчеркивают авторы.

Если в отрасли наблюдается рост производительности, то его в основном обеспечивают компании, уже ставшие эффективными, а «догоняющие» предприятия не перенимают их опыт.

«Для решения задачи повышения темпов роста совокупной производительности факторов важно концентрироваться на создании условий для более быстрого ухода с рынков неэффективных компаний или на их реструктуризации. В список мер могут войти упрощение процедуры банкротства, смещение акцента господдержки с проблемных предприятий на растущие (например, через активную поддержку экспорта), разработка программ переквалификации или трудоустройства высвобождаемых из неэффективных компаний работников», — считают аналитики ЦБ.

Важно, «чтобы государство взяло на себя часть этой задачи: сняло многие неоправданные регуляторные и административные барьеры, которые дорого обходятся российским компаниям», резюмируют в департаменте прогнозирования ЦБ.

Правительство уже одобрило план по ускорению темпов роста инвестиций, разработанный Минэкономразвития. Как писал РБК, документ включает пять блоков мер: улучшение инвестклимата и снижение издержек для бизнеса, развитие инфраструктуры, повышение эффективности госкомпаний и развитие конкуренции, увеличение финансового обеспечения инвестактивности, а также рост инвестиций в секторе энергетики, промышленности и транспорта. ЦБ, который стал соисполнителем поручения Путина об ускорении инвестиций, свои предложения представил в докладе о стимулирующем банковском регулировании. Банк России предлагает, в частности, перейти к пропорциональному банковскому регулированию, которое должно помочь повысить доступность кредитов для малого и среднего бизнеса.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Центробанк , производительность
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